La AFA no dejará jugar a los clubes que se conviertan en sociedades anónimas

"AC versus SAD. La Técnica, primero, de pantalones blancos. La aplicación de la Técnica, segundo, de pantalones negros. La pelea que buscan dar. Les falta nafta muchachos”, arremetió, con cierta metáfora, Pablo Toviggno, tesorero de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), en su cuenta de la red social X.

La mano derecha de Claudio “Chiqui” Tapia volvió a pronunciarse sobre el DNU 70 y su vigencia; que involucra la posibilidad de que los clubes, que son asociaciones civiles, puedan transformarse en sociedades anónimas deportivas. El reciente mensaje por redes sociales del tesorero de la AFA es un tiro por elevación a lo manifestado por el secretario de Turismo, Ambiente y Deporte, Daniel Scioli, la semana pasada en su cuenta personal de X.

“Tienen razón el DNU está vigente. Pero lo que no está vigente es la obligatoriedad de la AFA, tenga que aceptar una SAD. Un club podrá ser una SAD, lo que jamás podrá, es siendo SAD, integrar la AFA. La Justicia no fallo en contra de las SAD, fallo en contra de que sea obligatorio para la AFA recibir una SAD”, destacó Toviggno y concluyó: “Así que todas las SAD que les guste, el Estatuto de AFA no las admite y para cambiar eso, necesitan la aprobación agravada de la Asamblea. En fin… Paciencia”.

El comunicado del tesorero pone los puntos al mensaje de Scioli de la semana pasada. El funcionario se había pronunciado contra los señalamientos de Toviggno sobre Verón y Fassi. “Lamentables las declaraciones del tesorero de AFA contra Juan Sebastián Verón y Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba, que está llevando adelante una gran transformación. Verón es un gran dirigente con una trayectoria y prestigio intachable en el fútbol argentino, con quien comparto la visión del ingreso de capitales privados, como una alternativa para mejorar la calidad del club y la vida del socio”, posteó el ex precandidato presidencial peronista en su cuenta personal.

En el mismo posteo, el ex vicepresidente de Néstor Kirchner y gobernador bonaerense concluyó: “El decreto de las SAD del presidente Javier Milei tiene fuerza de ley y está vigente”. Una aclaración que respondió a las declaraciones de los directivos de la AFA y del tesorero,en particular, que, en su momento, catalogó “mulos de una idea ajena” a los titulares de Estudiantes de la Pata y Talleres de Córdoba.

por R.N.