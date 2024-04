La Justicia avanza contra Claudio Morgado

Claudio Morgado está nuevamente acusado de estafa. Tanto el ex director del Inadi como su mujer, Vanesa Moreno, fueron acusados de vender prendas de ropa y artículos de tecnología importados del exterior a la Argentina, pero que nunca fueron entregados ni fue devuelto el dinero. La periodista Bárbara García y la percusionista Andrea Álvarez fueron las primeras en denunciar publicamente a la pareja y tras esto se fueron sumando cada vez más damnificados, los cuales, superarían el centenar.

Más aún, al hacerse pública la acusación, comenzaron a surgir relatos de personas damnificadas cuyas historias datan desde 2016 y remiten a una causa por la que Morgado y su esposa ya fueron denunciados en 2021 y ellos adujeron una campaña política para dañar su imagen. Con cada vez más testimonios en su contra, el conductor afirma que se trata de un malentendido y responsabilizó a un supuesto trastorno mental de Moreno como el motivo de la estafa.

“En febrero me quiso vender productos electrónicos y le dije que no me interesaba, pero en marzo me ofreció ropa deportiva a muy buen precio. Y acepté. Nunca iba a dudar de la mujer de un compañero de trabajo. De hecho, hasta compartí las ofertas entre amigos y familiares, algunos de los cuales hasta hicieron compras que superan los dos millones de pesos”, cuenta a NOTICIAS Bárbara García, compañera de Morgado en Canal Extra, sobre cómo surgió la compra.

Envalentonada por las ofertas, Bárbara le ofreció a su hermano el también periodista Camilo García aprovechar para hacer alguna compra, pero ahí fue que él la alertó de que se trataba de una estafa en base al historial de Morgado y Moreno, quienes ya habían sido denunciados por maniobras similares en 2022.

García le dio plazo a la pareja para que cumpla con lo convenido o le devuelva el dinero a ella y a todos los damnificados que ella acercó a Morgado y Moreno para que hicieran compras. Sin embargo, luego de un sinfín de excusas y demoras, decidió hacer pública la situación. Tras esto, no sólo las víctimas de hace un par de años se sumaron a volver a denunciar a la pareja, sino que además aparecieron nuevos damnificados. “Me explotó el celular y las redes sociales con testimonios de personas que le pasó lo mismo que a mí y por montos mucho mayores”, detalla García.

Entre las personas damnificadas que alzaron su voz se sumó el testimonio de la percusionista Andrea Álvarez, quien también hizo una denuncia pública. En su caso, la estafa fue por la compra de una computadora que nunca se concretó a pesar de que 1500 dólares fueron abonados en noviembre. “Viene fin de año y ellos se van a Brasil y yo ahí me sentía una boluda, pero me daba vergüenza reconocer lo que pasaba. Enero fue una demencia de verso y ya en febrero le pido la plata y empieza otro capítulo”, resume la artista sobre su situación que es análoga al de todas las víctimas que sumaron su testimonio durante esta semana.

Una vez desatado el escándalo, Morgado afirmó que fue todo obra de un desequilibrio psiquiátrico de su mujer. “Hay una psicopatía muy fuerte atrás, es algo muy recurrente. Ayer la tuve que internar en una clínica psiquiátrica, nunca lo había querido hacer”, explicó el conductor sobre el cuadro mental de su mujer. A su vez, dijo que a raíz de esto quedó “un tendal” de 15 mil dólares que tratará de ir abonando a los damnificados. NOTICIAS intentó comunicarse tanto con él como con Moreno, sin embargo, hasta el cierre de esta edición, no había obtenido respuesta.

Lo cierto es que la Justicia avanza contra Morgado. Según pudo confirmar este medio, la denuncia judicial presentada por García fue recibida por la fiscal María Paula Hertrig, titular de la UFI de Boulogne.