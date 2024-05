Encuesta: la desocupación ya empata a la inflación como el principal problema

La preocupación por la inflación continúa una tendencia a la baja: disminuyó 29 puntos desde enero, y, por primera vez desde el inicio del gobierno de Javier Milei, ocupa el mismo nivel que la desocupación (29%) entre las problemáticas percibidas, según la medición de mayo de Opina Argentina, la consultora que lidera Facundo Nejamkis.

Problemas percibidos que varían significativamente por tipo de votantes: la desocupación es el principal problema para los votantes de Unión por la Patria con un 46%; mientras que para los votantes de Juntos por el Cambio la corrupción es lo más relevante, con un 32%. Para el segmento que adhirió a la candidatura de Patricia Bullrich, la desocupación esta en un tercer escalón con el 23%.

Los habitantes del AMBA (59%) son quienes más le temen al desempleo, y los del Interior de la Provincia (48%), los que menos miedo presentan. La mitad de la población llega con lo justo a fin de mes, y un tercio no cubre los gastos mensuales. Las mujeres (38%), y la franja 30-49 años (37%), son los segmentos sociales que más dificultades reportan para llegar a fin de mes.

El pesimismo respecto al futuro cede 5 puntos porcentuales (hasta llegar al 45%) y el optimismo sube 2%. Entre diciembre y mayo, las expectativas económicas positivas crecen 20%, de 13 a 33%, ubicándose en niveles récord en la serie.

Las expectativas anti inflacionarias continúan mejorando. Cae 7% (hasta llegar a 24%) el porcentaje de personas que señala que la inflación aumentará en los próximos meses. En paralelo, quienes piensan que el nivel de precios disminuirá llega a niveles récord (52%).

La mirada de la sociedad respecto a la marcha general de la economía continúan mostrando una tendencia favorable para el Gobierno nacional, y el cuadro es favorable para el presidente Javier Milei: una mayoría de los encuestados tolera el ajuste impulsado por la Casa Rosada y responsabiliza al gobierno del Frente de Todos por los problemas de la economía.

Sube 4% la responsabilidad de la crisis atribuida al ex presidente Alberto Fernández y su ministro de Economía, Sergio Massa, y quiebra una tendencia a la baja que se venía verificando desde marzo: 3 de cada 10 personas que dicen no llegar a fin de meses responsabilizan al ex gobierno por sus problemas de bolsillo.

Finalmente, las opiniones acerca de si el esfuerzo hecho por la sociedad tienen un horizonte de sentido están muy divididas, con una leve ventaja por los que señalan que el ajuste tiene un sentido estratégico.

