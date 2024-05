Humor bizarro: el poder de la peluca

Cuenta la leyenda que la fuerza sobrehumana del personaje bíblico Sansón provenía de su melena. Su pelo era el que lo convertía en un superhéroe imbatible, y quien lograse cortárselo lo volvería un ser humano raso. Miles de años después, la fórmula parecería repetirse pero ya no en batallas épicas, sino en cortos de YouTube, videos de Tik Tok y reels de Instagram. Es que, desde un tiempo a esta parte, emergió una camada de humoristas que encuentran en una peluca la impunidad y vanidad para convertirse en simpáticos personajes del espectáculo cómico nacional. Esta ola de criaturas carismáticas e irreverentes está liderada por La Jenny, La Criti, Caro Pardíaco y Hermana Beba, entre muchos otros menos conocidos.



Lo que inició en los '90 el transformista Leonardo Veterale con su alter ego La Barby, ícono gay de los boliches alternativos que logró llegar a la televisión, después lo revalidó el personaje de Rosita, de “Pasión de Sábado”, quien se permitía, enfundada en su estética pretenciosa, decir las barbaridades más extremas sobre los participantes que iban a concursar al programa de cumbia y cuarteto. Pero, sin duda, quien potenció este estilo fue Jey Mammón, quien, bajo la tutela de su Estelita, exponía a sus entrevistados con preguntas por demás íntimas. Su aura le daba el valor para llevar contra las cuerdas a encumbrados personajes y salir airosa. Hoy este concepto entre burlesque y travestido es una de las tendencias más poderosas en redes. Llenan teatros, son seguidos por millones de cibernautas y sus opiniones son el temor de la farándula nacional. Una moda que le esquiva a la peluquería y que se hace cada vez más fuerte en el medio.



Éxito impensado. El fenómeno de La Jenny no tiene precedentes. Un producto netamente surgido de las redes sociales, que en poco tiempo llegó al teatro con funciones agotadas por anticipado. Actor de 42 años, Eduardo “Wali” Iturriaga es un correntino que hasta hace unos pocos años trabajaba en un gimnasio de su provincia para mantener a su familia integrada por su esposa y cinco hijos. La clave de su éxito fue la espontaneidad bizarra de ponerse una peluca rubia platinada y, con su tupida barba y sus muchos tatuajes, recrear situaciones cotidianas que viven las mujeres con sus parejas e hijos. En su caso, Juan Carlos, el paradigma del marido inútil que no da un paso sin el consentimiento de su esposa. Así, sus videos comenzaron a hacerse virales, lo cual le significó miles de seguidores nuevos en sus redes sociales y con ellos, un potencial público que terminó llenando los teatros. Ganador del premio Estrella de Mar en la categoría Revelación 2023, hoy La Jenny es uno de los humoristas más convocantes, a la par de los metódicos Martín Bossi, Roberto Moldavsky y Fátima Florez. Su última temporada teatral en el teatro Neptuno de Mar del Plata fue uno de los éxitos del verano, con miles de tickets vendidos por semana.



El caso de Caro Pardíaco no fue tan abrupto sino un trabajo de años pero que logró su triunfo dentro de este contexto donde personajes desfachatados encuentran en sus estridentes looks y agudas voces un micrófono abierto al mundo. Sin embargo, detrás de esta “cheta de Palermo”, que circunscribe su mundo a lo superficial de su lujosa vida, producto de un padre “empresario con muchos empleados”, está nada menos que el hijo de Mauricio Kartun, renombrado y prestigioso dramaturgo del teatro nacional. Por su parte, Julián Kartun le dio vida a su chica en la época analógica, cuando creaba los micros de humor “Cualca" que se veían en el programa de televisión “Duro de Domar” en Canal 9. Hoy, Caro Pardíaco es una de las estrellas del streaming, compartiendo aire con Yayo Guridi en “Se extraña a la nona”, que emite el canal Olga. La mencionada dupla llegó a tener más de 70 mil espectadores en vivo, logrando un hecho inédito en este nuevo estilo de plataformas. Su ácida ironía se replica a diario en videos virales que los más jóvenes se reenvían a través de todas sus redes sociales.



Camino a la fama. Si alguien usufructuó la impunidad que ofrecen las pelucas verborrágicas, ese fue el influencer y creador de contenidos Nahuel Saa, quien, con un montaje extraído de las mejores noches de Morocco, elevó a su personaje La Criti al nivel de panelista más corrosiva de la televisión argentina. Nacida en pandemia para contar en videos caseros las situaciones más bochornosas de la farándula argentina “como lo haría la vecina”, se convirtió rápidamente en el temor de las celebridades, incluso siendo bloqueada por la mismísima Marixa Balli, quien se agotó de sus constantes críticas. Marcelo Tinelli también levantó su guante pero la animó a continuar por esa senda entre ácida y reflexiva, lo cual le dio espalda para ir por más, cada vez siendo más incisiva. Hoy es la panelista más polémica de Pilar Smith en su programa “Gossip”, el cual sale de lunes a viernes por el canal Net TV. El eco de sus palabras también interesó en radio, siendo convocada por Josefina Pouso para que sea su columnista de espectáculos en su programa “Hermosa mañana” por radio Splendid.



Algo que no podía faltar dentro de este mapa humorístico era la política. Y aquí toma relevancia el personaje de la Hermana Beba, creación del comediante cordobés Jorge Haddad, quien, con más de 211 mil seguidores y videos que son furor en Tik Tok y X (ex Twitter), arrasa por su particular análisis sobre los dirigentes nacionales. Beba materializa en contenidos a nivel parodia lo que la mayoría de los argentinos siente y piensa sobre la actualidad de país. Pero su verdadera explosión fue con un video que realizó sobre el cumpleaños de 15 años de la pequeña Uma, hija de Amalia Granata, con el cual superó los tres millones y medio de visualizaciones. En tal grabación, desgranó el padecimiento de la ex mujer del Ogro Fabbiani, que se quejaba de lo dificultoso que le había resultado armar dicha fiesta.



Con su pelo lacio rubio, barba sin afeitar y micrófono cual conductora televisiva de los años 70, “una mina bien”, tal como se presenta en sociedad en su cuenta de Instagram, es una de las más influyentes analistas cómicas. Uno de sus más recientes y exitosos videos apunta al vocero presidencial Manuel Adorni con una impertinente pregunta sobre cuántos perros en realidad tiene Javier Milei en su casa de Olivos: “¡Decí el número y listo, contestale cuántos perros son y ya está!”.



Analíticos, mordaces, creativos, oportunistas y desfachatados, así son los nuevos rostros del humor argentino 5G. En otra época, eran personajes periféricos y marginales que con suerte conducían un café concert, pero hoy son verdaderas estrellas del espectáculo nacional. Los nuevos códigos de una argentina kitsch al palo.

Galería de imágenes