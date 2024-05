Qué son las “cornudas”: el término que es tendencia

Las “cornudas” son las mujeres que “creen en el amor”. Es la simple definición de una nueva tendencia que se ve reflejada en varios artistas e, incluso, deportistas. Lejos de tratarse sobre el término referido a las mujeres víctimas de la infidelidad, se refieren a las personas excesivamente románticas o que llevan una vida en pareja estable y con mucha dedicación.

La ensayista estadounidense Lauren Berlant, en su libro “The Female Complaint”, postuló que el amor puede ser víctima de la decepción constante, pero nunca al desencanto. “Las mujeres viven por el amor y el amor es el regalo que se sigue quitando”, destacó la académica, dedicada a los estudios culturales en la Universidad Cornell. En ese aspecto, “ellas” insisten en encontrar al amor de su vida.

“Me encanta esta figura porque está implicada en la lógica del fracaso. Tomando su literalidad temporal, ella ya fue engañada, pero a pesar de eso, persiste en su creencia en el amor”, señaló Mili Villar en la revista Encuadra y agregó: “Desde esta posición, comprendo que la cornuda no cree ingenuamente en el amor, cree “a pesar de”. En vez de convertirse en la “denuncia femenina” de la decepción amorosa, la cornuda es una creyente que afirma, al igual que Lali, que elige creer en el amor”.

Muchos señalan a la cantante Taylor Swift como el paradigma del término "cornuda". Fenómeno monumental de la cultura pop, la prolífica artista estadounidense se caracteriza por sus narraciones románticas y sus composiciones sobre el anhelado encuentro amoroso. Una obra que en la actualidad es analizada y observada en simposios de todo el mundo, la última desarrollada en Australia, y en cursos de las más prestigiosas universidades, como Harvard. Por ese motivo, es considerado a las “swifties” como el arquetipo de las “cornudas”.

Pero la definición no solo se aplica en mujeres, en su texto Villar explicó: “He escuchado en más de una ocasión decir a mi hermano que si Messi se separa, él deja de creer en el amor. ¿Es acaso mi hermano un cornudo? Quizás, pero lo que me interesa de esto es que los relatos íntimos de los jugadores no son solo para las mujeres. El fútbol habilita el tráfico de “cornudez” como una lengua compartida y esto puede ser fundamental en un contexto en el que se habla mucho de la ruptura del tejido social y de la falta de una lengua en común, dónde ya no nos escuchamos o no nos entendemos”.

Galia Moldavsky, en Vuelta y media por Urbana Play, lo detalló: “Se puede ser mujer o varón. Toda nuestra vida estuvieron atravesadas por las comedias románticas. Buscamos el amor en las comedias románticas”. “Es muy de las frases inspiracionales, las cornudas somos mucho de shippear. Vemos dos famosos que nos gustan y necesitamos que estén juntos”, explicitó la columnista radial y añadió: “Taylor Swift referente número 1 de las cornudas”.