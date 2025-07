Karina Milei versus Santiago Caputo: crónica del último estallido

Karina Milei se encargó ella misma de realizar la última pieza de la ejecución planificada de Santiago Caputo. El domingo a la tarde tomó su celular, abrió la aplicación Telegram -la que usa cuando quiere hablar de cosas importantes- y entró en conversación con Luis Majul, su periodista de cabecera. El mensaje que le transmitió era, en verdad, una bomba nuclear: había decidido desplazar formalmente a Santiago Caputo del “tríangulo de hierro”, al empoderar a Guillermo Francos y sumarlo a la mesa más chica del poder. Unas horas después Majul contó en su programa esa decisión que “había tomado el Presidente”, tal cual la hermana se lo relató.

Este episodio, aunque es casi anecdótico en medio de la guerra por las listas que dejó al asesor todoterreno herido casi de muerte, refleja a la perfección el funcionamiento de La Libertad Avanza y de los hermanos Milei. Demostró que es Karina quien tiene verdaderamente el poder dentro del Gobierno, alguien que incluso puso una decisión que tomó en boca del mandatario. El jefe de Gabinete, por su parte, se enteró en esas horas de su supuesto empoderamiento. Es que él era tan sólo una pieza del ajedrez de la secretaria general. Lo único que evita que termine de explotar la interna son las inminentes elecciones.

Pero Karina ya sabe lo que quiere. Es sólo cuestión de tiempo. Interna. La elección de candidatos para Buenos Aires empezó a saldar una pulseada que arrancó desde el minuto cero de este Gobierno, y quizás antes: la pelea para ver quién tiene más poder dentro del oficialismo. Ese ida y vuelta había tenido un momento álgido cuando, en el cierre del año pasado, Caputo presentó a su agrupación “Las fuerzas del cielo”, con la intención declarada de ocupar lugares en las listas. Con ese objetivo se habían movido desde entonces. Y cerca del momento de la definición, cuando el autoproclamado “Mago del Kremlin” empezaba a olfatear el obvio desenlace -“estoy empezando a perder la paciencia”, tuiteó en los días previos-, incluso llegó a enviar a Daniel Parisini a hablar con el Presidente. Si esperaba que “el Gordo Dan” volviera con lugares para su gente en las listas, se equivocó.

Las boletas de La Libertad Avanza mostraron al bando karinista como único ganador. El único del caputismo que ocupa un lugar "entrable" es Nahuel Sotelo, que va de quinto candidato en la tercera sección (y al que “las Fuerzas del cielo” pedían como primero). Encima, esa designación esconde una maldad: cerca de la hermana se esperanzan con quitarle la secretaría que ocupa, de Culto, para enviarlo a la Provincia. Maldades de la política que ejecutó Sebastián Pareja. El armador de Karina en Buenos Aires es el gran ganador de las últimas jornadas: a pesar de que muchos en el círculo rojo ven a la secretaria general como la gran titiritera del cierre de listas, fue Pareja -con pasado en el peronismo y en el macrismo, asesor en el Senado del 2005 al 2023- quien se encargó de seleccionar personalmente al grueso de los candidatos.

Futuro incierto

El palazo de las elecciones fue tal que, aunque Caputo bajó la orden de no salir al ataque, varios de los suyos no lo pudieron evitar. En Carajo, el streaming en el que trabajan la mayoría de sus soldados, hubo críticas a los candidatos. Esteban Glavinich, conocido en las redes como @traductorteama (un violento troll que se presenta como un librepensador pero todos en el Gobierno lo sitúan bajo la órbita del asesor), cargó con dureza contra Pareja. Luego se animó a contestarle a Karina. “Lealtad no es obsecuencia”. Los atacados habían hablado -el primero en una nota, la segunda en un tuit en un mismo sentido: “Quien cuestiona a los candidatos del Presidente está cuestionando al Presidente”. La tensión está en un punto máximo.

La gran incógnita es cómo sigue esta guerra. A mitad de agosto cierran las listas para los candidatos a las elecciones legislativas nacionales. En el karinismo ya bajaron un mantra: “Ni un sólo lugar para los tuiteros”. Caputo y los suyos se aprestan a dar pelea. “Ojo que a Santiago no lo van a sacar tan fácil. Acá tenemos los fierros”. Hacen referencia a lugares centrales como la SIDE o el ARCA. En el karinismo le bajan el precio a esa realidad. “¿Santiago piensa que la gente que está ahí le va a responder a muerte a él? Se va a llevar una sorpresa”, especulan. El plan es lanzar el zarpazo final después de las elecciones, en especial si el oficialismo sale vencedor, lo que le daría un espaldarazo a la dueña de la lapicera. El reloj corre.