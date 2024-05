El polémico posteo de Manuel Adorni: “La palabra lesbicidio no está registrada en el diccionario”

El lunes de la semana pasada, en un hotel familiar ubicado entre Isabel La Católica y la avenida Montes de Oca, un hombre identificado como Justo Barrientos lanzó un dispositivo similar a una bomba molotov en la habitación donde vivían cuatro mujeres. Tras el ataque, fallecieron por las gravísimas quemaduras, en plena internación, Pamela Cobas, Andrea Amarante y Roxana Figueroa, mientras que Sofía Castro Riglos sigue peleando por su vida.

Referido a este tema, el principal comunicador de Presidencia, Manuel Adorni, indicó: “Esta claro que la reflexión cae por su propio peso. Estas cosas no pueden seguir pasando, ni acá, ni en ninguna parte del mundo. Cualquier atentado que haya sobre, no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo. La verdad es que está mal y es terrible. Es repudiable sea contra quien sea”.

El planteó del funcionario nacional, en conferencia de prensa ante la consulta de la agencia Noticias Argentinas, continuó: “La violencia de género y la violencia, en general, me parece repudiable. Me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es mucho más abarcatio que a un determinado colectivo”. Esta última respuesta no cayó bien en diversas agrupaciones LGTBQ+ y en la izquierda.

“Todo mi repudio a las declaraciones de Manuel Adorni. Hablamos de lesbicidio porque es un crimen de odio contra la comunidad LGBT y agravado por el ajuste y el recorte en presupuesto de género que empeora las condiciones de vida de las disidencias. #FueLesbicidio #EstadoResposable”, posteó Romina del Pla en su red social X. La dirigente trotskista se refirió a las declaraciones del vocero presidencial de Javier Milei, con respecto al triple crimen sucedido en Barracas.

Ante el tuit de la referente del PO, Adorni respondió arrobandó a del Pla compartiendo una imagen del portal de la Real Academia Española con la inscripción “la palabra lesbicidio no está registrada en el diccionario”. El breve mensaje del funcionario enfureció a otra dirigente de izquierda. Manuela Castañeira posteó: “¡Qué repugnante Manuel Adorni! Hoy a la mañana negaste que se tratara de un crimen de odio y ahora desmereces la denuncia de lesbicidio para desacreditar el reclamo de justicia que lleva adelante el movimiento feminista y LGBT”.

“Los discursos de odio que promueven los funcionarios del gobierno, así como este negacionismo que impulsas, habilitan la impunidad y generan el caldo de cultivo para que este tipo de crímenes homolesbotransodiantes se repliquen cada vez más”, concluyó la representante del Nuevo MAS en su cuenta de la red social X.

Por último, se sumó a la contienda Martin Tetaz. “Esto es una barbaridad; No hay ninguna evidencia de que los homicidios por odio a las minorías se hayan incrementado y mucho menos se puede plantear eso en un periodo tan corto de tiempo. Los femicidios y crímenes contra LGBT arreciaron durante los gobiernos anteriores y la infraestructura del estado fracasó para evitarlos y en muchos casos para penarlos. No banalicemos los temas delicados ni justifiquemos posiciones fascistas con el que, equivocado o no, piensa distinto”, expresó el economista radical.