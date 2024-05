Los mejores chefs de Argentina presentaron sus platos icónicos

El jefe de Gobierno porteño Jorge Macri, llamó a apoyar a "los empresarios y emprendedores que se animan a apostar, a invertir y a generar trabajo ya que esto tiene un valor inmenso". Fue durante la presentación de Time Out Buenos Aires, medio relacionado a la gastronomía, el turismo y la cultura. Allí, Macri destacó que "los chef, establecimientos gastronómicos y bodegas que generan puestos de trabajo e impacto social".

Además del jefe de Gobierno de Ciudad de Buenos Aires, quien llegó acompañado por su esposa, Belén Ludueña, el evento contó con la presencia de Daniel Scioli, secretario de Ambiente, Turismo y Deporte de Nación; el ministro de Desarrollo Económico de la Ciudad Roberto García Moritán; y la ministra de Cultura de la Ciudad, Gabriela Ricardes.

Con más de 500 invitados entre los que se destacaron figuras del arte, la cultura, la moda y el entretenimiento como Sebastián Wainraich, Gabriel “Puma” Goity, Florencia de La V, Juan Gil Navarro, Peto Menahem, Dolli Yrigoyen, Gastón Portal, César Bordon, Maria Cher, Gabriel Olivieri, Patricio Sardelli, Caro Kopelioff, Andy Cherniavsky y Jackie Parisier, entre muchos otras, el lanzamiento tuvo como anfitriona a Mariana Fabiani.

“Ni loca me perdía esta experiencia que tanto me recuerda a mi infancia, a mis raíces. Quiero vivir Buenos Aires al ritmo de Time Out y te invito a vos, que vivís en algunos de los 48 barrios porteños, a que te sumes. Y ojo, también a aquellos que visitan la ciudad, a los turistas que buscan llevarse los mejores recuerdos de nuestra hermosa Buenos Aires. Time Out nos ofrece a todos, la mejor curaduría sobre qué hacer, dónde comer y qué ver en Buenos Aires”, apuntó la conductora, quien anticipó que pronto se realizará el Time Out Festival en la ciudad de Buenos Aires. Y destacó lo delicioso que comió en el evento.

En los puestos especialmente preparados para que los chefs pudieran cocinar en vivo para los presentes, se lucieron Germán Martitegui, Donato De Santis, Damian Betular, Narda Comedor, La Cabrera, Las Chicas de la 3, Oli, Ti Amo, ApuNena, Las Flores, Ximena Sáenz, Obrador Florida, Cuervo Cafe. Y el final de fiesta fue a pura música con Juan Ingaramo, interpretando temas icónicos de diversos géneros, del tango al rock nacional.

Martitegui y su equipo de Marti, deleitaron con una humita con crocante de maní y merengue de comino. “La humita es uno de los platos más tradicionales de Argentina, pero en esta versión es un clásico que representa 100% la identidad de Marti: lo mejor de los productos argentinos con una visión de innovación y sustentabilidad, desarrollada a partir de los viajes del Proyecto Tierras”, explicó el chef.

Donato de Santis, presente con Cucina Paradiso Senza Glutine, el primer restaurante italiano 100% libre de gluten de Latinoamérica, cocinó en vivo la salsa de su abuela que es parte del plato estrella de su carta: “el Nino Bergese”, en su versión sin gluten. Y Carola y Victoria Santoro, hermanas y fundadoras de Ti Amo, el restaurante de Adrogué, en el sur de Buenos aires, presentaron su mejor pizza napoletana. “Elegimos preparar en vivo la margherita y la marinara, porque representan las clásicas pizzas napoletanas. En ellas destacan, además, la calidad de los ingredientes que utilizamos: desde la masa, el tomate italiano, la mozzarella, hasta el aceite extra virgen de oliva. Son un viaje a Italia en un bocado”, explicaron.

Y Patricia Rodríguez y Romina Moore, “Las Chicas de la 3”, quienes saltaron a la fama mundial tras aparecer en el episodio de la docuserie “Street Food Buenos Aires” de Netflix, desde su puesto 3 del Mercado Central, ofrecieron su clásica tortilla de papa rellena jamón y queso. “Sentimos que es un gran logro poder participar en el lanzamiento de Time Out Buenos Aires. Poder estar en su radar es un verdadero honor y formar parte del circuito gastronómico de nuestro Buenos Aires, recomendado por ustedes, la mejor guía de las ciudades del mundo, es un orgullo muy grande”, sostuvo Paticia.

Lucas Jinkis, socio fundador de Time Out Buenos Aires junto a Natasha Tieffenberg, Lucas Jinkis, Diego Kolankowsky y Leandro Cabo Guillo, manifestó la volundat de acercar "el espíritu de Time Out" a Buenos Aires y el resto del país, para que argentinos y turistas "puedan encontrar inspiración sobre las mejores cosas para hacer, ver, comer y beber en todo el país y nuestras hermosas ciudades a través de diferentes plataformas como web, video, live streaming, mobile, eventos, influencers, el Time Out festival y los Time Out Awards Buenos Aires que iremos lanzando en distintas etapas".

"Time Out llega a nuestro país para ser un partner estratégico de la ciudad de Buenos Aires, tanto local como internacionalmente. Buenos Aires vive un auge turístico enorme, nunca antes se habían abierto tantos restaurantes, bares, teatros y shows en vivo. En cuanto a viajeros, es el destino que más ha crecido en América Latina, con más de 10 millones de turistas al año", agregó Diego Kolankowsky, empresario de medios y productor de grandes musicales en Broadway.

