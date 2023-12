Los últimos bailes de algunas estrellas de Hollywood

Nicolas Cage aseguró en recientes entrevistas que planea retirarse de la actuación, y que le quedan “quizás tres o cuatro películas más” antes de centrar su atención en la televisión. En una entrevista, Cage dijo: “Siento que, en este momento, después de 45 años de hacer esto, y más de 100 películas, he dicho más o menos lo que tenía que decir con el cine. Y me gustaría irme con una nota alta y decir: 'Adiós'”.

Cage sugirió que le hubiera gustado cerrar con “Dream Scenario”, la comedia de fantasía con buenas críticas en la que interpreta a un académico que comienza a aparecer en los sueños de otros. Hubiera sido su última película, pero que tiene “otros contratos que cumplir”.

Después se vendría un salto a la “televisión por episodios”: “He visto cosas que se pueden hacer ahora con los personajes en las series, y el tiempo que se les da para expresarse. Vi a Bryan Cranston mirar una maleta durante una hora en un episodio de Breaking Bad. No tenemos tiempo para hacer eso en una película, así que tal vez la televisión sea el siguiente mejor paso para mí”.

Jubilados

Cage, ha actuado en películas desde principios de los años 80, con su primer crédito en la pantalla grande como Nicolas Coppola, su nombre real, en la comedia adolescente “Fast Times at Ridgemont High”. Y como muchos otros grandes nombres de Hollywood, ya no tiene presiones económicas, y en todo caso el empuje es artístico y de ego, por seguir vigente. Algo que el streaming garantiza. Son muchas las estrellas que han dado el salto. Y el cambio ya no se lee como un perder la categoría. Con una carrera tan prolífica como la de Cage, la dificultad pasa por nuevos desafíos. Y la vigencia a partir de la renovación.

La actuación es una de esas profesiones en las que, si la fama acompaña, es posible ejercerla hasta la muerte. Ejemplos sobran. Uno notable es el de Michael Caine. A sus 90 años, todavía tiene lugar, con una decena de películas en los últimos años, incluyendo “Interstellar”, “Kingsman”, “Youth”, “The Last Witch Hunter”. Y antre sus últimos éxitos está la comedia “Going In Style”, donde compartió cartel con Morgan Freeman (86) y Alan Arkin, quien falleció este año.

“El cine te jubila. No te retiras del cine. Recibes un guion basura o el dinero no sirve y dices: 'Prefiero quedarme en casa y mirar televisión'. Pero siempre está la chance de una película más”, dice Caine. Mismos argumentos para Jessica Lange, quien recientemente esgrimía que no cree que sea actriz por mucho tiempo, más si Hollywood sigue priorizando el dinero sobre el material.

La actriz ganadora de un Oscar, un Emmy y un Tony, que saltó a la fama con la versión de “King Kong” (1976), dijo recientemente a The Telegraph que está considerando retirarse y que va a “empezar a dejar de hacer cine” ahora que “la creatividad es secundaria”. “El énfasis no se centra en el arte, el artista o la narración. Se trata de satisfacer a los accionistas”, sostiene la actriz que también brilló recientemente en el streaming con "American Horror Story” y “Feud”.

Desafíos

Para muchos actores y actrices, la falta de motivación es la clave. El caso más sonado de los últimos tiempos es el de Daniel Day-Lewis, quien sorprendió a Hollywood al anunciar su retiro de la actuación. Tras el estreno de “Phantom Thread”, basada en el mundo de la moda del Londres de los años 50, no ha vuelto a filmar. “Simplemente necesito el tiempo que paso sin trabajar en películas, el tiempo libre, para hacer el trabajo que amo hacer de la manera que amo hacerlo”, explicó. El portazo ya lleva 5 años. Y algo similar pasa con un puñado de grandes estrellas de Hollywood.

Por caso Cameron Díaz quien no volvió a la pantalla grande desde “Annie” de 2014. “No sabía quién era. Lo cual es algo difícil de afrontar. Sentí la necesidad de recuperarme”, manifestó en una entrevista al presentar uno de sus libros: publicó dos, “The Body Book”, un manual de salud y fitness, y “The Longevity Book”, sobre el arte y la ciencia del envejecimiento. Pero habría regreso pronto: People publicó fotos suyas en un set en Londres junto a Jamie Foxx.

Tomar distancia un tiempo parece ser la clave. Así lo vive Brad Pitt, pero también su ex pareja Gwyneth Paltrow, quien no volvió a un set desde el cierre del “Avengers End Game” y centró sus esfuerzos empresariales en Goop. Dice que la única manera de regresar a la pantalla grande es si su esposo Brad Falchuk escribiera el guión: “Si mi marido escribe algo y quiere que lo haga, lo haré", suscribió entrevistada por el ciclo “No Filter with Naomi”, de la modelo Noami Campbell.

Quien encontró un nuevo aire tras un retiro y terapia fue el ganador del Oscar en 2023 Brendan Fraser, quien alzó la estatuilla dorada con “La ballena”, 13 años después de su último papel importante.

Después de saltar a la fama a principios de los años 90 por papeles en películas como “George and the Jungle”, la carrera de Fraser despegó cuando consiguió su papel en la franquicia “La Momia”. Continuó actuando hasta finales de los años 90 y 2000, pero salió del centro de atención debido a una variedad de problemas personales, incluidas múltiples cirugías y la muerte de su madre.

En una entrevista con GQ en 2018, Fraser también relató la agresión sexual que sufrió a manos del expresidente de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (organizadotes de los Globo de Oro), Philip Berk, en 2003. Motivo por el cual Fraser aduce, fue puesto en la lista negra.

Precoces

Para muchos actores y actrices que han ganado fama temprana, la imposibilidad de replicar luego el rotundo éxito conduce a la frustración. Y es el motivo para los retiros tempranos, como el de Emma Watson o las mellizas Olsen por ejemplo. Mary Kate y Ashley fueron grandes estrellas durante su infancia, pero desde entonces se alejaron de la industria.

Después de asistir a la Universidad de Nueva York y lanzar sus carreras de diseño de moda, decidieron retirarse por completo de la actuación en 2012. “Era hora de dar un paso atrás en el proceso. Quería trabajar en otras cosas. Eso no significa que no esté interesado en Hollywood. Pero si alguna vez vuelvo, no será como actriz”, le dijo Ashley a Vanity Fair. Su hermana Elizabeth Olsen sigue en carrera como estrella del mundo Disney, pero las mellizas prefirieron otro rumbo.

Le pasó lo mismo a Jack Gleeson, quien interpretó al Rey Joffrey en el exitoso programa de HBO “Juego de Tronos”, uno de los personajes más odiados de la televisión durante años: cuando su personaje fue asesinado en la tercera temporada, la estrella decidió acabar con su carrera como actor. “He estado actuando desde los ocho años. Simplemente dejé de disfrutarlo tanto como antes. No es que lo odie, simplemente no es lo que quiero hacer”, cerró en diálogo con Entertainment Weekly.

Gleeson continuó estudiando filosofía en el Trinity College de Dublín, pero volvió a dedicarse a la actuación con un espectáculo de marionetas.

Otro caso sonado de estrella infantil que vio su ocaso es el de Lindsay Lohan ( “Juego de Gemelas” entre otras). Pero tras años de receso, volvió a la pantalla chica con la película navideña de Netflix “Falling for Christmas” (su regreso desde “The Canyons” de 2013). Lohan le dijo a The Hollywood Reporter que volver a actuar era “como andar en bicicleta”. “Es una parte de mí. Hacer películas, interpretar un personaje llevar a la gente en ese viaje conmigo es una gran bendición”.

Pero el caso más notable de los últimos tiempos es el de Ke Huy Quan, quien veinte años después de tomar la “muy difícil decisión”, regresó con su interpretación ganadora del Oscar como Waymond Wang en “Everything Everywhere All At Once”. El actor que llegó con su familia a Los Ángeles después de huir de la Guerra de Vietnam, había acompañado a su hermano mayor a una audición abierta para Indiana Jones cuando tenía de 12 años. Quan consiguió el papel en la película de 1984 (“El templo de la perdición”) y al año siguiente repitió en otra favorita de los fanáticos, “Goonies”.

Pero luego tomó la decisión de alejarse de Hollywood ya que las ofertas llegaban cada vez con menos frecuencia. Y después de graduarse de la escuela de cine se convirtió en asistente de dirección y coordinador de dobles en una veintena de films.

“Estaba feliz trabajando detrás de la cámara, pero en el último tiempo, quería estar ahí con mis compañeros actores asiáticos”, contó Quan tras ganar el Oscar, disfrutando su festejado revival: Hollywood romantiza las segundas chances.