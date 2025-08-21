Los audios de las coimas: otra vez sopa (o sea, digamos, Karina Milei)

Es una perfecta ironía del destino que quien destapó el último escándalo que tiene a la defensiva al Gobierno sea nada menos que el hombre al que Javier Milei eligió para que le cuidara las espaldas en la Justicia, es decir, su abogado, Diego Spagnuolo. En diciembre de 2023, el Presidente impuso a su amigo y letrado al frente de la Agencia Nacional de Descapacidad (Andis) y la cosa, como se sabe, terminó de la peor manera ahora, con la difusión de varios audios donde una voz que sería la de Spagnuolo habla de coimas de hasta 800 mil dólares mensuales que irían a parar a las manos de la hermanísima Karina Milei. Allí se lo escucha confesar en términos pornográficos: “Hablé con el Presidente y le dije: ‘Están choreando, te podés hacer el boludo, pero no me tiren a mí este fardo. Si llega a haber algún quilombo y no me cuidan, tengo todos los WhatsApp de Karina”.

En esas grabaciones, difundidas en el streaming de Carnaval, la voz adjudicada al ya cesanteado Spagnuolo confirma que los laboratorios farmacéuticos estarían obligadfos a hacer aportes para garantizar sus contratos con el Estado. Con nombre y apellido, además, se señala a los jefes de la cadena de recaudación: Karina y Eduardo “Lule” Menem en articulación con la droguería Suizo Argentina, la encargada -según los audios- de pedir el dinero a los proveedores y de “subirlo Presidencia”. Detrás de esta droguería está Martín Menem, el presidente de Diputados, primo de “Lule” y también leal soldado de la hermana presidencial.

Entonces, ¡otra vez sopa! Otra veza un escándalo de corrupción cuya terminal es Karina. Porque recordemos que la secretaria general de la Presidencia aparece en varios episodios anteriores en los que se habla de plata negra y recaudación ilegal.

El primero de todos es el de la venta de lugares en las boletas de La Libertad Avanza, una práctica denunciada por demasiadas personas como para ignorarlas. La repuesta de Karina, la gran cajera de la campaña, es que eso nunca existió, o que en todo caso se hacía a espaldas de ella. En el espacio señalan que la salida intempestiva de Carlos Kikuchi como jefe proselitista de LLA tiene que ver con que le endigaron la responsabilidad de ese affaire. ¿Un fusible para encubir al verdadero “Jefe”?

El otro tema que termina en Karina es el de la criptoestafa de $Libra, en la que la hermana aparece ya mencionada en los tribunales de Nueva York por su rol de anfitriona del norteamericano Hayden Davis -el responsable de la operatoria- en la Casa Rosada. Además, la pata argentina del escándalo, el empresario trader Mauricio Novelli, que trajo a Davis, también es un viejo conocido de la hermana.

¡Si hasta hay fuentes que sostienen que el nombre de la criptomoneda lo eligió ella porque es el signo zodiacal de su hermano! Davis y Novellis, según esa versión, pensaban llamar Libertad a la shitcoin, aunque Karina habría descartado el nombre porque le resultaba demasiado cercano a ella y su hermano. Había que despegarse después de que el Presidente lanzara el tuit de la polémica.

Hay una cuarta denuncia de corrupción y es el contrato por 4.000 millones de pesos que une a una empresa de los Menem -en la que Martín era accionista hasta asumir como diputado- con el Banco Nación, para proveer servicios de seguridad. Los Menem, ya se sabe, trabajan para la persona a la que Milei apoda “El Jefe”.

Otra vez sopa. Otra vez Karina.