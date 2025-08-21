El Batman que se apunta para diputado en las próximas elecciones

El empresario entrerriano Andrés Laumann se apunta para formar parte de la lista de candidatos a diputados nacionales de la Alianza La Libertad Avanza. Oriundo de Paraná, el libertario tuvo su debut político en 2023, cuando compitió por la intendencia local. En esa oportunidad, se calzó la máscara de Batman en diversos reportajes y se volvió viral.

En esa elección, el llamado “Batman panza verde” consiguió el 18% de los votos y pudo sumar dos concejales al distrito de Paraná. "Laumann Intendente, por Paraná-Entre Ríos, oficial de La Libertad Avanza, certificado por Javier Milei. Suma o pianta votos este video?", se preguntaba el analista Carlos Maslaton en su cuenta de X, en franca oposición con el libertarismo.

"Soy un outsider”, afirmó, en recientes declaraciones a Radio Costa Paraná, y al conocerse su postulación en la nómina violeta para la contienda de octubre, reconoció: “Un gran orgullo personal e incertidumbre por el desafío que se viene”. Teniendo en cuenta que la coalición liderada por Javier Milei tuvo sus primeros encuentros públicos en convenciones de manga, anime y comics - de la mano de la actual diputada Lilia Lemoine-, no es descabellado la fascinación del dirigente con el superhéroe de DC Comics.

Miembro de la Asociación Argentina de Polo, Laumann preside La Libertad Avanza (LLA) en Paraná desde hace algunos meses. Con diálogo directo con Karina Milei y con Lule Menem, su nombre se encuentra en el primer lugar de la nómina de candidatos a diputados por la Alianza La Libertad Avanza de Entre Ríos. En una entrevista, de a mediados de mayo, había asegurado que el frente libertario era “el instrumento para el cambio”.

Visitante en reiteradas oportunidades la Casa Rosada, muchos aseguran que dispone de los contactos inmediatos de Lule y Martín Menem. Esos vínculos le dieron pie para que ocupe la primera posición de las candidaturas para la Cámara Baja y capaz, en el futuro, competir por el sillón de Urquiza.