Fer Dente dirige el reestreno de RENT

Tras cosechar éxitos en Broadway con 4 Premios Tony y 1 Premio Pulitzer, llega a Buenos Aires "RENT" el musical, con la dirección artística de Fer Dente, con estreno pautado en el Teatro Opera el 3 de mayo. Ángela Torres, actriz y cantante, se prepara para deslumbrar como Mimi. Y el actor que se hizo famoso al ganar el reality de "High School Musical", y hoy brilla como conductor de "Noche al Dente", apuesta a la dirección tras protagonizar en varios musicales: "Despertar de primavera", "Sweeney Todd"; "Tango Feroz" y "La novicia rebelde".

- ¿Cómo imagina esta reversión de RENT?

Bueno la versión original es una versión de principios de los noventa, la historia va a ser la misma, vamos a mantener el libro y serán las mismas canciones por supuesto. Creo que las versiones tienen que ver con el foco, en dónde se pone el foco en realidad, qué es lo que uno prefiere iluminar más. En nuestro caso estamos trabajando en poner el foco en los vínculos de los personajes, en la coyuntura que les toca vivir como gente joven que no puede pagar un alquiler, no sé si les suena…y que viven con el dilema constante de entender cuánto están dispuestos a ceder para ser quiénes quieren ser y cuánto están dispuestos a valorar ese “soportar” de la comunidad en la que viven. Hay una cosa de esta resistencia a renunciar: renunciar a los sueños, renunciar al lugar donde uno quiere vivir, podemos ponerle el título que sea… me parece que esa es una cuestión que atraviesa todos los roles. Cuánto estás dispuesto a pagar por ser quien querés ser.

- ¿Cómo encara las fuertes temáticas que atraviesan la obra?

Las temáticas para mi son todas fuertes en general, no divido las temáticas entre fuertes o débiles, me parece que al contrario, hoy lo más interesante es qué es muy relevante lo que cuenta RENT por la situación del mundo y por la situación del país. Entonces no tengo un cuidado especial con ciertos temas. Contaremos esta historia apoyándonos en el elenco maravilloso que elegimos, confiando en eso también y haciendo nuestro trabajo.

- ¿Cómo es su metodología de trabajo?

Bueno, en este momento estoy en todo el proceso de preproducción, terminando de armar el equipo creativo junto a Vanesa García Millan, nuestra coreógrafa y Eugenia Gil Rodríguez que es nuestra directora vocal. Venimos haciendo un trabajo ya hace varios meses donde estamos construyendo nuestro propio universo de lenguaje sonoro, de movimiento. Ahora estoy con el universo visual de la obra que creo que va a ser lo que más se va a despegar de las versiones anteriores que existieron. Estamos investigando un dispositivo escénico con una identidad creo que bastante distinta a lo que está en la cabeza de todos los que vieron RENT alguna vez. Me parece muy interesante, me gusta, porque pone el foco en los estímulos visuales y en las interpretaciones de los actores. Ahora y hasta marzo que empiecen los ensayos, estaremos trabajando con los ajustes de la adaptación también. Y ahí sí, una vez que arranquen, ensayaremos 6 veces por semana, 8 horas por día durante 2 meses, para llegar al estreno del 3 de mayo. Me gusta mucho trabajar.

- ¿Como será Angela en el rol de Mimí? ¿Y el resto de los personajes?

Bueno Ángela es una corazonada absoluta que tuve, como un impulso en el medio de la panza, una noche, desvelado porque no se me ocurría nadie. Yo siempre quiero antes de empezar a hacer audiciones abiertas tener a uno o dos roles seleccionados, porque eso me ordena el resto del elenco que tengo que elegir, la energía, me muestra también por dónde me está vibrando a mi contar la historia. Y Ángela fue así como un golpe al corazón y decir “es ella”. Y bueno fue una hermosa que aceptó al instante y eso fue divino.

-¿Cómo sueña la reacción del público?

No sé, no te voy a mentir, no me imagino la reacción del público. Todavía no llegue a esa parte, creo que primero quiero empezar imaginar cómo va a ser mi reacción. Y bueno después uno tiene ganas de creer que el público no va a reaccionar distinto. Pero como siempre digo: a las obras las terminan de armar su audiencia, el público termina de decidir qué es gracioso, qué es emotivo, qué es aburrido, qué es entretenido, qué es qué. Lo que hacemos nosotros antes de eso es jugar como un tetris, un juego de adivinanzas: parándose en el criterio propio y común del equipo, armamos algo que a nosotros nos entretenga, algo que nos emocione, nos conmueva, nos divierta. Lo más importante al final del día es que, lo que esté en escena, sea algo que a nosotros como equipo nos guste, nos de orgullo y nos represente. Y después bueno, si sucede la magia de que al público le pase lo mismo… es una fiesta absoluta. Por ese camino estamos…

por R.N.