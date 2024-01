Fenómeno Floricienta: el éxito del revival nostálgico

Cuando Florencia Bertotti anunció que realizaría un show musical en Argentina las entradas se evaporaron. En sólo cuestión de horas, los tickets para el show que se hará en septiembre en el Movistar Arena se agotaron y decidieron agregar nuevas funciones, las cuales, de nuevo, se vendieron como pan caliente. En total, tras el gran éxito de ventas, se realizarán doce funciones del show de Bertotti que, tras girar por otros países de Latinoamérica, accedió al pedido de sus fans de presentarse en nuestro país, algo que nunca había cumplido.

Detrás de la presentación de Bertotti, el principal deseo de los fans es reencontrase con “Floricienta”, el papel que la actriz encarnó en la exitosa serie infanto-juvenil que se emitió hace veinte años y que continúa arraigada en el nostálgico gusto de sus seguidores. Así, a pesar de que en los shows se presentará con su nombre, Bertotti se encargará de revivir por un rato a su más célebre personaje.

Sin embargo, esta apelación a la melancolía de los jóvenes que la idolatraron de pequeños no está exenta de polémica. No sólo porque Cris Morena, creadora de la tira, no forma parte de este revival, sino también porque despertó críticas de sus ex compañeros que prefieren no remontarse al pasado y deciden “soltar”.

Suceso

Emitida entre el 2004 y el 2005, “Floricienta” fue otro de los éxitos de la factoría Cris Morena. Tal como su nombre lo indica, la serie estaba inspirada en “La Cenicienta”, aunque también contaba con muchos condimentos de “La novicia rebelde” y se convirtió en un suceso en la pantalla de El Trece. Al igual que muchos otros contenidos creados por RGB, su fenómeno no se circunscribió sólo a la pantalla, sino que a la tira diaria se le sumaron funciones teatrales, discos musicales, álbumes de figuritas y todo el merchandising imaginable.

A fines del 2005 la serie terminó debido a que Bertotti quiso dedicarse a otros proyectos, pero el impacto que había generado perduró. A tal punto, que a la propia actriz le costó, hasta el día de hoy, despegarse del que sin dudas es su personaje más importante. Sin embargo, no fue hasta el aislamiento por la pandemia de Covid que la fiebre por “Floricienta” regresó. En plena cuarentena, Telefe decidió volver a poner al aire la serie y el público acompañó la decisión: picos de 17,4 puntos de rating indicaron que el público seguía con ganas de ver las desventuras de Bertotti y compañía.

Sobre esa base, la aparición de Emilia Mernes en el programa “Días y flores” que Bertotti conduce por FM Vale se convirtió en el empujón definitivo para volver a desatar el revival de “Floricienta”. La cantante, que hizo un cover del hit de la serie, “Vestido azul”, cantó casi todo el repertorio del programa junto con la actriz, y los fanáticos se volcaron en masa a pedir un show.

Tras esto, llegó la confirmación de lo que en principio sería un solo recital de Bertotti con precios de entradas que van de los 18 mil a los 60 mil pesos. Pero la avidez por “Floricienta” llevó a más. Luego de que las entradas volaran en cuestión de minutos, se decidió agregar cuatro funciones más, las cuales también se agotaron en poco tiempo. Finalmente, serán doce las presentaciones de la actriz devenida en cantante. “Pensábamos que la segunda fecha iba a alcanzar para toda la gente que quería venir. Lo que pasó es que se vendieron tan rápido, había tanta gente en la cola. La sobredemanda que hubo y que se vendiera tan rápido, no era lo que esperábamos”, dijo conmovida en un video de Instagram. Incluso, ante este éxito, ya se baraja la posbilidad de que los recitales se repliquen en diversas ciudades del interior del país, ya que muchos fanánticos, desde las redes sociales, pidieron una gira ante la imposibilidad de llegar a Capital Federal.

Contenido

Si bien todo el marketing en torno a la aparición en los escenarios de Bertotti gira en torno a que cante las canciones de la tira, los shows se presentarán bajo el nombre “Flor Bertotti en concierto”, el mismo con el cual se presentará en otros países de Latinoamérica, Italia, Estados Unidos e Israel. La elección no es azarosa ya que no sólo Cris Morena no forma parte de esta producción (ver recuadro), sino que además busca potenciar la carrera musical de la actriz. Sin emabrgo, lo cierto es que lo que los fanáticos quieren es volver a ver al personaje de ficción. De hecho, en Spotify el top 5 de las canciones más escuchadas de la artista son las de “Floricienta”, y con mucha diferencia por sobre el resto. Incluso, el director musical de los shows es Willie Lorenzo, quien entre el 2002 y el 2010 ocupó el mismo cargo, pero dentro del “Cris Morena Group”, es decir, se encargaba de la música de las novelas de la productora.

Mientras Bertotti hace uso del éxito que aún hoy genera el papel que encarnó hace dos décadas, sus ex compañeros no quieren saber nada con el revival nostálgico. Juan Gil Navarro, galán de la serie y aún hoy reconocido por mucho como “Freezer”, su rol de novio ficcional de Bertotti, afirmó que él no se sube a esa ola. “Yo no vivo del pasado, me aburre mucho. Es algo que dejé atrás”, manifestó tajante cuando le consultaron por una posible aparición para recrear el romance de la ficción. “No es soberbia, es amor. Poder decir adiós es crecer”, agregó, citando la letra de “Adiós” de Gustavo Ceratti y dejando en claro que “Floricienta” es un capítulo cerrado en su vida.

Ajena a esto, Bertotti disfruta el éxito. Su carrera musical tomó un impuslo inesperado y los fanáticos se volcaron en masa a presenciar este guiño al pasado.