Video: la candidata e influencer cósmica que dice que Javier Milei es el “enviado”

Laura Soldano es la segunda dirigente en la candidatura para legisladores nacionales por los libertarios de Córdoba. Autodefinida como madre e influencer, la ex campeona de fitness model decidió abocarse a la política por una señal cósmica que le fue enviada y que el mismo Javier Milei “protagonizó”.

“Volví a mis redes con una foto de Milei y una bandera argentina, yo cero política” recordó Solano, en una entrevista streaming del Diario Alfil, y añadió: “Estaba viendo una película “Nuestro Hogar” en YouTube muy espiritual, sobre la vida y la muerte, y cuando termino, me pone la película de Milei” (refiriéndose al documental dirigido por Santiago Oria que se encuentra en la plataforma).



“La veo y digo: este es un Enviado”, explicitó la dirigente libertaria y ,ante las miradas atónitas de los reporteros, continuó: "Tuve todo un despertar y en una canalización, una meditación, sentí y vi todo esto. Nunca me imaginé que iba a estar acá en política, jamás".

“Estamos armando equipo, había muchos grupos distintos. Lo que hice fue unirlos y agrandarlo, con un plan de acción que viene de Karina, que es la armadora, y Gabriel Bornorino. Yo transmito a Río Cuarto y en línea con los departamentos del sur”, explicó la exmodelo oriunda de Río Cuarto.

Con una familia vinculada a la agroindustria y un pasado en los escenarios de fitness, la nueva adquisición de la versión cordobesa de la LLA se destaca por sus las terapias holísticas y sus posteos antes sus miles de seguidores. Pero en este año, la contienda electoral es la meta de Soldano, aunque su visión excede la coyuntura política. “Es el enviado, a salvar el país, al mundo te diría”, sostiene sobre el mandatario argentino.