Cuáles son las películas favoritas para los Oscar

Con la temporada de premios ya lanzada, el camino a los Oscar está perfilado. El filtro para el máximo galardón al cine arrancó el pasado 15 de noviembre con una lista preliminar de ocho categorías que cerró el 18 de diciembre, y desde el 21 de diciembre al reciente 16 de enero se votaron los nominados oficiales que se oficializan este 23 de enero, para luego elegir a los ganadores definitivos, que se conocerán el domingo 10 de marzo cuando se realice la 96ª edición de los Oscar que se encamina ya a su centenario.

Entre los favoritos están “Oppenheimer” y “Barbie”, que vienen de ganar en la 29ª entrega anual de los premios Critics Choice el domingo 14, en los que también “El Oso” y “Beef” fueron celebradas, junto a “Succession” y “The Holdovers”.

La ceremonia que se celebró en el Barker Hanger de Santa Mónica tuvo a Chelsea Handler como anfitriona por segundo año consecutivo. Con humor comenzó su monólogo de apertura llamándose a sí misma “Barbie en microdosis” e hizo un comentario sobre los ejecutivos de los estudios que se vieron “obligados a tomar vacaciones” durante seis meses debido a las huelgas de escritores y actores.

Y también honró “el gran año que acabamos de tener para las mujeres”. “Obtuvimos la victoria en todos los lugares. Barbie en taquilla, Taylor Swift y Beyoncé con sus giras… Las mujeres dominan nuestra cultura. Casi se podría decir que fue el año de la mujer…”, sostuvo Handler, aplaudida por la platea femenina y masculina por igual.

Justamente entre las mujeres, las actrices Lily Gladstone (de “Killers of the Flower Moon”, producción de Apple Original Films), Carey Mulligan (por “Maestro”, el film oscarizable que financió Netflix), Margot Robbie (protagonista de la taquillera “Barbie”), y Emma Stone con “Poor Things” son un lote de lujo para alfombras rojas y premiaciones, que se completa con Emily Blunt (“Oppenheimer”), Penélope Cruz (“Ferrari”), America Ferrera (“Barbie”) y Jodie Foster (“Nyad”) como actrices e reparto.

Predicciones

Los Globos de Oro consolidaron a “Oppenheimer”, el drama histórico de Christopher Nolan, como favorito al Oscar. E hicieron que otros contendientes se reagruparan y repensaran sus estrategias de campaña. La fiesta posterior al evento de Universal Pictures, mostró a los ejecutivos y el equipo de Nolan entusiasmados con su recorrido. “Oppenheimer” se llevó cinco estatuillas, la mayor cantidad de cualquier película, y el más importante de todos: mejor drama, imponiéndose sobre su competidor más cercano, “Killers of the Flower Moon”, la película de Martin Scorsese sobre guion de Eric Roth, que protagonizó Leonardo Di Caprio.

“Barbie”, que igualó el récord de mayor cantidad de nominaciones a los Globos, tuvo una performance floja en los Globos de Oro, y parece descartada en la pelea por la máxima estatuilla en los Oscar. Aunque “hacerlo demasiado bien” en la previa puede ser a veces una contra para la Academia que busca siempre dar un giro que marque la diferencia: los favoritos para los Oscar han tropezado en los Globos antes de recuperarse y viceversa. El caso de "The Grand Budapest Hotel" en 2014, que venció en los Globos a la futura ganadora a mejor película del Oscar, "Birdman". O "The Banshees of Inisherin" que año pasado que superó a"Everything Everywhere All at Once", que tuvo un paso arrollador en marzo de 2023.

Así, "Poor Things" sigue siendo un candidato viable. Y “The Holdovers” de Focus Features, con Paul Giamatti y la la actriz de reparto ganadora, Da’Vine Joy Randolph, también se anotan en la pelea. “Barbie” es candidata en guión adaptado y guión original, por lo que nada está dicho aun. Y “American Fiction” (MGM), “Anatomy of a Fall” (Neon), “Maestro“ (de Netflix, con Bradley Cooper) suenan entre las contendientes que completen la lista, mientras que Scorsese, Nolan, Alexander Payne y Greta Gerwig son los favoritos a Mejor Director.

“The Boy and the Heron”, “Chicken Run: Dawn of the Nugget” (Netflix), “Elemental” (Pixar), “Robot Dreams” (Neon) y “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (Sony Pictures), lista para competir por Mejor Película de Animación. Mientras que “Fallen Leaves” (de Finland y desarrollada por Mubi), la española “La sociedad de la nieve” (de Netflix, sobre la tragedia de Los Andes), la alemana “The Teachers’ Lounge”, y la británica “The Zone of Interest” (de Jonathan Glazer), irían por el título de Mejor Película Extranjera.

