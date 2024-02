Argentinos y mexicanos pisan fuerte en la música latina en Estados Unidos

La música en castellano hace tiempo que es tendencia global. Hace una década que conquistó Norteamérica y se expande por Europa bajo el ala de una nueva camada de intérpretes españoles. Y los artistas latinos irán por más en 2024. En Estados Unidos, la penetración de la población mexicana se estima que hará crecer distintos géneros en español en un 60% según Luminate, la consultora que publica para esta fecha anualmente una revisión con mirada 360 de la industria musical.

Creció más del 24,1% en Estados Unidos el año pasado. Y ahora representa el 8,1% de las transmisiones musicales. Allí, seis artistas latinos convocaron más de mil millones de reproducciones: Bad Bunny, Karol G, Junior H, Fuerza Regida, Peso Pluma y Eslabón Armado. La música regional mexicana es en ese universo el subgénero emergente, con estrellas como Armado y Pluma, que se unieron para el éxito “Ella Baila Sola” en 2023.

El nicho acumuló 21,9 mil millones de reproducciones en los EE.UU. entre video y audio, y apalanca a otros artistas como Carin León y Grupo Frontera, por nombrar algunos, y potencia las colaboraciones con artistas anglo: Marshmello invitó a Peso Pluma y Jesús Ortiz Paz de Fuerza Regida a unirse a él en el escenario; y Deorro, que ya había unido fuerzas con Los Tucanes de Tijuana en 2022 (“Yo Las Pongo”), lanzó un remix del éxito de taquilla de Eslabón Armado y Peso Pluma “Ella Baila Sola”. El artista sierreño DannyLux también experimentó con EDM en su último álbum, DLux, entregando “House of Lux”, pensado para discotecas.

Cumbia

Detrás del boom mexicano se espera un crecimiento de la música tejana o Tex-Mex, que ha experimentado una transformación en los últimos tiempos. Este género que ganó popularidad en la década del 90 gracias a artistas como Selena y Los Dinos, La Mafia y Grupo Límite, renace con el Grupo Frontera: tras volverse viral en redes sociales con su interpretación norteña de “No Se Va” en 2022, presentaron la música tejana a una nueva generación. Y algo parecido sucede con Los Ángeles Azules y la cumbia mexicana, furor desde Texas hasta Buenos Aires: se presentaron en el Movistar Arena y grabaron con Cazzu (“Tú y Tú”) y María Becerra (“El Amor de mi Vida”) en 2023.

Y la cumbia en todos sus subgéneros (chicha, sonidera, norteña, villera, etc.) tendrá un crecimiento masivo en 2024. En Argentina con una vuelta a la cumbia villera: allí está Flor Álvarez, una de las artistas destacadas por On the Radar de Billboard, quien con su voz ronca pero azucarada se ha convertido en una sensación viral en las redes sociales al versionar canciones de cumbia. Pero también hay cumba cheta con Fer Vázquez (Rombai), y un sonido fresco para una nueva base de fans.

“Y también la bachata se está volviendo más popular a medida que se fusiona con diferentes géneros musicales, como R&B, pop, electrónica, hip-hop y trap. Es muy común ver a artistas pop y urbanos grabando bachata en sus singles y logrando una gran aceptación, incluso sin ser originalmente bachateros”, explica Emiliano Vásquez, A&R de Sony Music Latin: allí se anotaron en 2023 María Becerra y Enrique Iglesias, Sofía Reyes, Beele y Chayanne.

Feats

Por último, las colaboraciones entre artistas de la música seguirán estando a la orden del día. Durante los últimos cinco años, artistas como Karol G y Tiësto (“Don't Be Shy”), Steve Aoki, Elvis Crespo, Daddy Yankee y Play-N-Skillz, (“Azukita”), y J Balvin y Skrillex (“In Da Getto”) encontraron un éxito inmediato con colaboraciones de reggaetón remixado pensadas para el boliche.

Y en 2023, las colaboraciones entre los afrobeats y los artistas de la música latina han sido cada vez más notables: con un álbum completo dedicado al género, “Afro” del creador de éxitos puertorriqueño Ozuna, que incluye duetos con los músicos nigerianos Davido (“Eva Longoria”) y Omah Lay (“Soso Remix”). Y se suma la actuación en vivo de la estrella nigeriana Burna Boy junto a la brasileña Anitta en la final de la UEFA Champions League 2023. Y la estrella urbana colombiana Feid lanzó “Bubalu” con la sensación nigeriana Rema, quien tuvo un gran año con su mega éxito “Calm Down”, secundado por Selena Gómez.

Pero este no es el único ritmo internacional que coquetea con el mundo latino. Camilo grabó “Palpita”, con el cantante y actor indio Diljit Dosanjh. Y J Balvin y Tainy lanzaron “Voodoo” con el rapero y cantante Badsha, tras varios hits impulsado por sonidos del Medio Oriente como “Arhbo” de Ozuna, “Ulayeh” de Sebastián Yatra y “Tukoh Taka” de Maluma. Un camino que representa la apertura final de los latinos al mercado asiático.

por R.N.