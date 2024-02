Musicales agrandados: el éxito teatral de Disney

la música acompaña al cine desde sus inicios. Las crónicas de la época dan cuenta de eso: los proyectores aquella época, en los albores del cine mudo, generaban tanto ruido que la banda en vivo era casi condición sine qua nom para una experiencia más placentera. Pero pronto los realizadores de la época vieron la oportunidad de echar mano al mix, a la par que reconocidos compositores, convocados por la popularidad del nuevo medio, empezaron a escribir música original para las escenas en pantalla.

Disney

En el cine animado, el match se remonta a las primeras películas de Disney. Las series “Alice Comedies” (1923-1927) y “Oswald the Lucky Rabbit” (1927-1928) que el estudio realizó en este período, fueron profundamente musicales: una banda de gatos de tres integrantes tocaba para Alicia; y Oswald era acompañado por numerosos guiños sonoros, como el “clang clang” o “toot toot” de un tren, el “bocinazo” de un auto, el “ding dong” de las campanas y el “bang” de las armas.

Pero el estudio dio un salto cualitativo con Steamboat Willie (1928): la tecnología de sonido sincronizado para hacer hablar y cantar a Mickey Mouse, convirtió al personaje en una gran estrella y estableció la fama del estudio como líder.

Y desde entonces, Disney ha puesto especial cuidado en la gesta de sus bandas sonoras, en colaboración con grandes estrellas que han sembrado una larga historia de hitos (canciones como “No hablamos de Bruno” de “Encanto”, o “Let It Go” de “Frozen”), de los cuales hoy cosecha frutos: se producen musicales basados en esas historias cantadas de Europa a la Argentina.

En Madrid se presenta ahora “Disney Rock, el musical”, donde se aúnan distintos cuentos. La hechicera Maléfica se libera de su letargo en busca de venganza, valiéndose para ello de sus nuevos siervos, el Sombrerero Loco y la Liebre de Marzo. Por el lado de los buenos están el Gato con Botas, Blancanieves y la intrépida Alicia, dando vida a un crossover exitoso.

Y aquí acaba de estrenarse en el Teatro Ópera, producido por RGB Entertainment, “Disney La Caja Mágica”, desarrollado por Disney Theatrical Group. Un espectáculo teatral en el que suenan más de 70 canciones icónicas junto a un gran elenco de artistas, un festín sensorial en el que se entremezclan elaborados vestuarios, cautivadoras proyecciones, luces, animaciones y más (dura una hora y media y las entradas arrancan en los 12.500 pesos).

Y esta semana verá finalmente el debut en el Teatro Colón de “Pixar en Concierto”, fiesta musical a cargo de la Orquesta Académica del Teatro Colón, con dirección musical del maestro Ezequiel Silberstein. Un espectáculo en clave sinfónica en el que se proyectarán fragmentos de las películas de Pixar, con bailarines, cantantes y los personajes icónicos: Buzz Lightyear, Woody y Mérida, entre otros.

Entre las canciones más icónicas se podrán escuchar "Cuando Ella Me Amaba" de “Toy Story 2”; "Si no estoy contigo" de “Monsters Inc” (ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original); “Le Festin” de “Ratatouille”; "Viento y Cielo Alcanzar" de “Valiente”; "Nobody Like You" de “Red”; "Recuérdame" (ganadora del Oscar a la Mejor Canción Original), "Un Poco Loco" y "El latido de mi corazón" de “Coco”.

“Pixar en Concierto” es la sexta coproducción entre Disney y el Colón, que llega luego del éxito de “Disney en Concierto: Sinfonía de Películas” (2019); “Star Wars: Una nueva esperanza en Concierto” (2020); “Magia y Sinfonía” (2022); “Star Wars: El Imperio Contraataca en Concierto” (2022) y “Disney 100 en Concierto”, que tuvo lugar durante el 2023 como parte de las celebraciones por el centésimo aniversario de Disney.

Colón y más

Cuidar la excelencia es cuidar la capacidad del Colón para actualizarse, para seguir conversando con la sociedad. Este teatro tiene algo que tiene muy pocos otros lugares: es un icono inspirador. Y tiene que serlo cada vez más. Tiene que ser ese lugar inspirador, incluso para los que no vienen frecuentemente al Colón”, le decía Jorge Telerman a NOTICIAS hace un tiempo. El director del Coliseo porteño siempre ha sido proclive a la apertura del teatro a otros públicos, y del mismo modo exportar la experiencia Colón a otros venues.

“Lo hicimos en el pasado con el concierto en el Luna Park que fue soldout. Y hay conversaciones con unos de los venues más importantes de la ciudad para repetir esas experiencias, que el Colón salga a otros lugares para hacerlo más masivo, en la ciudad de Buenos Aires, pero también en toda la Argentina”, agregaba Telerman en esa charla. Así se dio entre otras cosas, la extensión del vínculo con Disney que agrega funciones este año y se extiende durante todo febrero.

“Este encuentro con el Colón fue en la búsqueda de ofrecer una experiencia diferencial, en unir la música de nuestras historias interpretada en vivo con la magia de un recinto icónico e imponente como es el Teatro Colón. Así nació la primera propuesta conjunta en 2019”, explica a NOTICIAS hoy Martín Iraola, General Manager The Walt Disney Studios Latin America & Out-of-Home.

“Una de las cosas que más nos enorgullece es que desde que comenzamos el recorrido de las experiencias con música sinfónica en el Teatro Colón, hemos agotado funciones. Pixar en Concierto no es la excepción: hace muy poquito comunicamos que sumábamos más shows luego de vender por completo los primeros. Esto nos muestra que vamos por el camino correcto”, festeja Iraola.

Y el repertorio de Disney es tan amplio que podría verse otros productos del gigante del entretenimiento saltar a la experiencia Colón en el futuro, como lo ha hecho ya la falaxia de Star Wars. Un repertorio que volverá a sonar en mayo, en el Auditorio Belgrano, cuando los fans vuelvan a festejar el día de la fuerza. La música compuesta por John Williams será interpretada por más de 40 artistas de la Pop Symphonic Orchestra, dirigidos por Clara Ackermann.

Musicales

En enero repuso uno de los sucesos teatrales del 2023: después de haber alcanzado más de 130.000 espectadores durante las vacaciones de invierno, “Matilda” volvió al escenario del Teatro Gran Rex. Basada en la homónima novela de Roald Dahl, autor que ha vendido más de 250 millones de libros, y que ha inspirado la icónica película infantil de los 90, la “Matilda” dirigida por Ariel Del Mastro no es solo un éxito argentino: es una megaproducción que lleva presentándose desde hace 12 años en Londres y 4 años en cartel en Broadway con más de 1.500 representaciones, 99 premios internacionales y más de 10 millones de espectadores que ya la vieron.

La historia se centra en niña enamorada de la lectura a la que le encanta inventar historias para escapar de la realidad, su escape de padres que la tratan con indiferencia (José María Listorti y Fernanda Metilli), y una educación represiva: brilla la aterradora Tronchatoro interpretada por Agustín “Radagast” Aristarán. Pero con la ayuda de la Señorita Honey (Laurita Fernández), Matilda logrará superar el adverso entorno y florecer.

En la producción están Carlos y Tomas Rottemberg, Go Broadway Productions, MP y Ozono Producciones. Algunos de los que repetirán en la producción en 2024 de un éxito del cine que se adapta a las tablas: “Escuela de Rock”. La película de 2003 dirigida por Richard Linklater, con Jack Black como protagonista, cuenta la historia de un músico frustrado, quien tras ser expulsado de su banda, se convierte en profesor sustituto de una escuela privada para pagar las cuentas. Pero tras descubrir los talentos de sus alumnos, intentará convertir su clase en una banda de rock.

"Muchos creemos que Matilda abrió una bisagra y estas nuevas propuestas vienen a solidificar esa apertura para que el teatro musical de producción se instale en Argentina. Se expresa una filosofía que compartimos todos quienes nos estamos juntando para esto que es reinvertir en lo que creemos", señaló Rottemberg, sobre las obras por venir. “School of Rock” estrenó en Broadway en 2015, y se afirmó en los escenarios de Estados Unidos y Londres, para recalar luego también en Madrid. Su estreno en nuestro país está en los planes de Rottemberg y compañía desde 2020: los pospuso la pandemia. "Migue" Granados iba a ser el protagonista, y se especula con que esa promesa se rubrique en 2024 dado el éxito de los musicales infantojuveniles

por R.N.