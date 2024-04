El escandaloso comentario del partido de Boca en TN

En el tradicional resumen de noticias de TN, se vivió un momento de desconcierto. “Copa Sudamericana. Valioso triunfo en Venezuela. Lanús se impuso al Metropolitanos por 2 a 0, equipo sensación del continente, y se trepó a la cima de su grupo. Los tantos fueron convertidos por Walter Bou. Y a Boca sé lo…”, fue la locución de Roxy Vázquez que terminó de forma abrupta, acompañado de las imágenes del partido.

En Tempraneros, el noticiero matutino conducido por Sergio Lapegüe y Roxy Vázquez, la periodista y locutora quedo totalmente descolocada al comenzar a leer la última oración del graph sobre el encuentro deportivo. Sin llegar a mencionarlo, en el renglón final de la placa se podía visualizar la siguiente oración: “Ah, y a Boca se lo garcharon en Brasil”.

El asombro fue tal en la conductora televisiva, que no pudo continuar con las novedades sobre el clima que sucedían en el compilado periodístico. Por supuesto, la responsabilidad en el armado del videograph escapa de las obligaciones de la presentadora que indignada comentó: "no me pasó esto en 25 años". Un chiste y descuido del equipo de producción que no debía salir al aire.

Por otro lado, el equipo xeneize perdió ante Fortaleza por 4 a 2. En su visita al estadio Castelão, en un encuentro por la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, Boca Junior cayó ante los dirigidos por Juan Pablo Vojvoda, que se impusieron con un doblete del argentino Juan Lucero y otro de Yago Pikachu, mientras que para los rioplatenses descontaron Miguel Merentiel y Kevin Zenón.

Fortaleza lidera el grupo D con puntaje perfecto, nueve puntos en tres partidos, mientras que Boca sigue segundo, pero con sólo cuatro unidades, producto de un triunfo, un empate y una derrota. Cierran la tabla Trinidense con tres y Nacional de Potosí con solo una unidad.

por R.N.