Viral: una nena riojana es furor en The Voice de Alemania

“Ni en mis mejores sueños se me hubiera ocurrido que después de dos años de mudarnos a Alemania iba a estar en uno de los programas más vistos y más icónicos de los países de habla alemana. Soo happyyy!”, destacó María Isabel Catalán, concursante de The Voice Kids, en su cuenta de Instagram. Y agregó: “¡A medida que se pueda les iré contando más!”.

Nacida en la provincia de La Rioja, la joven se encuentra participando en el programa televisivo internacional, en su versión infantil, dirigida para la audiencia alemana. Acompañado el posteo de una imagen de su presentación en el Studio Berlin Adlershof, María Isabel Catalán impactó con la noticia en las redes sociales, tanto en su provincia natal como en sus seguidores del resto del país.

“Me anoté de manera muy inconsciente en 2022 para el programa de 2024. Creía que no iba a tener chances, además 2024 lo veía como algo lejísimo. Pero como la inscripción era sencilla y solo tenía que completar muy pocos datos, la mandé. Luego tuve que mandar un video, pero la realidad es que en ese momento yo estaba muy metida tocando el piano para poder ingresar a la universidad de música para jóvenes para estudiar piano clásico así que mandé un video que ya tenía grabado sin muchas expectativas”, rememoró la joven al periódico Argetinisches Tageblatt. Y agregó: “Luego sucedió que del programa me llamaron y a la universidad no pude entrar, entonces ahí empecé a concentrarme en practicar vocal jazz. Me llamaron para que vaya a un casting y luego a otro y así fui pasando instancias. Y finalmente quedé seleccionada”.

En una entrevista exclusiva al medio argentino de la comunidad alemana local, la joven concursante destacó: “Me ayudaron muchos dos profesores, uno de música que me invitó a tocar a la banda del colegio, me puso a cantar en la banda y me prestó una guitarra eléctrica. Y me hizo dar cuenta que la música era lo que me iba a ayudar a hacerme amigos. Entonces me dije no importa cómo me vaya en The Voice, lo importante es usar el concurso para socializar. Y es impresionante la cantidad de gente que conocí y los amigos que hice gracias al programa”.

“Al principio no podía decir nada, de la productora me decían que no podía adelantar nada que había quedado seleccionada. Cuando finalmente me autorizaron a contar, recibí un montón de mensajes de apoyo desde La Rioja, fue muy emotivo, amigas y gente no tan cercana que había perdido un poco el contacto, me escribieron. Fue muy lindo para mí sentir que luego de casi dos años me tenían tan presente. Para mí es muy importante el apoyo de la gente querida, estoy convencida de que sin apoyo no se puede llegar a ningún lado. De afuera el concurso puede parecer muy competitivo, pero del otro lado del escenario el clima es muy distinto, la gente es muy solidaria y empática. Se alegran por vos cuando te va bien, te apoyan cuando la cosa se pone difícil. Sin importar como siga en las instancias, para mí ya todo es ganancia”, detalló la preadolescente.

El reconocido reality The Voice es un concurso de talentos y competencia de canto estadounidense que es emitido por NBC. Sin embargo, el formato pertenece a una franquicia europea y está basado en el original “The Voice of Holland” de Países Bajos, producido por Endemol. Debido al éxito inicial, el formato se extendió a otras regiones del viejo continente y se creó la versión infantil. En 2012, la cadena RTL Netherlands, introdujo The Voice Kids con Fabiënne Bergmans ganando la primera temporada del show. El programa, en su emisión alemana, es uno de los más exitosos de Europa y, Maria Isabel Catalán, es la primera concursante oriunda de Argentina en estar participando del certamen.