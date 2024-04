LN+, el canal del poder

Los periodistas de La Nación + se convirtieron en los interlocutores favoritos del presidente Javier Milei y sus funcionarios. La cantidad de apariciones de los integrantes del elenco oficial en la exitosa pantalla del canal así lo demuestra. LN+ es el lugar desde el que Milei y los suyos bajan línea y de paso consiguen que la señal se imponga en el prime time por encima de competidores como Todo Noticias (TN), el canal del Grupo Clarín.

Pero Esmeralda Mitre ve con ojos críticos el oficialismo del multimedio al que pertenece como accionista minoritaria. "La línea editorial me parece una vergüenza, una estafa. La Nación siempre fue conservador y liberal, de acuerdo. Pero si yo manejara el grupo, no dejaría de ser plural, algo que hoy no veo para nada. Falta pluralismo, que haya un Lanata, un Víctor Hugo, que estén todas las voces".

La heredera de Bartolomé Mitre además desliza sospechas sobre una supuesta inyección de plata en el canal. "Antes no había un mango en LN+ y ahora están todos. Lo que me cuentan es que hubo gente de la política que invirtió fuerte en el canal para usarlo de pantalla, empezando por Macri y Rodríguez Larreta". Según ella, la supuesta inversión -nunca comprobada- llegaría a 15 millones de dólares. Desde el Grupo América también le dieron crédito a la versión. El macrismo siempre la desmintió,

