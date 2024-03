Video: Flavio Azzaro vs. Coscu, la pelea de los streamers

“Lo único que haces en la vida es decir palabras raras cuando jugás a los jueguitos, Coscu. No, no me interesa pelearme con vos porque no sos mi contrincante. Porque no te da. Intelectualmente, no te da, Coscu. Por eso, dejo bien en claro que no me voy a pelear con vos, flaco. No me interesa”, expreso Flavio Azzaro, desde su plataforma, contra el desafío que el streamer Coscu, seudónimo de Martín Pérez Disalvo, emprendió en una entrevista radial.

El ex conductor de "Futbol al horno" remarcó: “Aplaudo a los chicos de Paren la mano, que hagan ese evento, que hagan fortuna y que les vaya bien. Los considero buenos pibes. Fui al evento del año pasado. Pero no, deja de decir cada vez que podes ‘me quiero pelear con Azzaro en el evento de Lucas’. Nada que ver, hace la tuya. Seguí compartiendo estudio o canal con aquellos que operaron para que la selección argentina pierda. A mí no me rompas las pelotas, amigo”.

En el programa de Vorterix, “Paren la Mano”, Coscu aseguró que la única manera de reunirse con el periodista y devenido streamer, Flavio Azzaro, era en una pelea subidos a un ring. Al noticiarse de la propuesta, el conductor aprovechó el convite para dejar en claro que no tiene ningún tipo de feeling con Pérez Disalvo. Incluso, le pegó al dar a entender de cierta disuasión contra el seleccionado nacional de futbol, por parte del joven veinteañero, en su labor en ESPN.

“No voy a pelearme con vos en el Luna Park ni en ningún lado. Eso te sirve solo a vos porque como no tenés contenido, tuviste que arrodillarte en ESPN para hacer tu serie de Disney. No me sirve de nada pelearme con vos. ¿Qué ganancia saco por subirme a un ring a los 39 a pelearme con vos?”, concluyó Azzaro.

La ida y vuelta continuó en la red social X. “Jugo cagoneta. No bokees entonces frentón”, mensajeo Coscu. Azzaro respondió: “ves? No te da. Sos más base que un Duna del 95”. Continuando con esa retórica, la seguidilla de posteos dieron unos pasos más adelante y fueron por el lado de insultos llanos y acusaciones de toda índole. Por el momento, el conflicto se dará solo en redes sociales.