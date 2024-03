Menem Junior: el detrás de la escena del documental de Max

“Menem Junior: la muerte del hijo del presidente” relata la tragedia que sufrió el primogénito del expresidente Carlos Saúl Menem el 15 de marzo de 1995. A casi 30 años de aquel suceso, se publica una miniserie documental de cuatro episodios que describe lo sucedido en el vuelo de helicóptero que Carlos Facundo Menem y Silvio Oltra realizaron por las explanadas del territorio bonaerense.

En ese momento, la noticia del choque se difundió rápidamente por los medios y conmocionó a toda la opinión pública. La colisión del vehículo contra las líneas de alta tensión, que terminó con el helicóptero estrellándose en el suelo, produjo un gran impacto en toda la ciudadanía y empezaron a surgir diversas conjeturas del hecho. El nuevo contenido de Max reconstruye los sucesos históricos, con diversos testimonios, sobre uno de los casos más recordados de los años 90.

“El proyecto viene de larga data, lo llevó adelante la productora Anima, y lo estrenamos ahora con Max, pero hace cuatro años que se viene gestando”, destacó Sergio Nakasone, Head of Non Scripted Development & Production de Warner Bros Discovery Latin America, y agregó: “Los noventas fueron muy particulares en todos los territorios y, especialmente, en Argentina. Entonces, de alguna forma, volvemos al hecho trágico, pero, a la vez, al revisitarlas, a uno le cuesta creer que las cosas fueron así. Desde un presidente, en su aspecto más humano, al perder un hijo y al tener a la esposa acusándolo. Todo esto en el contexto de una reelección presidencial".

“Personalmente, al momento de llegar el proyecto, no me acordaba de que los hechos habían acontecido en tiempos tan cercanos. Había recuerdos desordenados que el documental te los ordena”, confesó el líder de desarrollo y producción de proyectos de no ficción de la plataforma streaming. Con una sólida experiencia en diversos formatos como documentales, docuseries y reality shows, en empresas del medio como Turner, Promofilm y Cuatro Cabezas, Nakasone afirmó: “Hay un mérito periodístico de la productora, tener accesos exclusivos a Zulema Yoma y Zulemita Menem, es, sin duda, toda una virtud que no cualquiera logra. Después todos los testimonios son relevantes, como el de Domingo Cavallo, que le dan fuerza al documental”.

En los últimos años, varios casos argentinos resonantes de décadas pasadas fueron abordados por distintas plataformas streaming. “Nisman: el fiscal, la presidenta y el espía” o “El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas”, son ejemplos de esa tendencia que vincula a casos reales en el que se entremezclan el crimen con el poder. “Yo hablaría de una identidad latinoamericana, en México hay casos similares y en Brasil, también, hay casos similares. Es difícil encontrarlo en Europa, porque tiene otra índole. Hay un común denominador en los países de la región que no lo marcaría como argentino per se”, estimó el productor.

Cecilia Abraham, directora de Contenidos No Guionados para Latinoamérica y US Hispanic de Warner Bros Discovery, añadió: “Los casos sin resolver son más latinoamericano que local. Después cada mercado tiene, así como Colombia con el narco, realidades tan distintas. Tiene cierta variedad, pero es una tendencia, en general, son muy transversales. Tenemos muchas cosas en común entre todos los latinoamericanos”. Nakasone detalló: “El contar en forma capitular es parte de la búsqueda que hacemos, ayuda a la fidelidad de la audiencia. Nosotros no queremos caer en lo amarillo, no queremos caer en lo obvio, ni en lo sensacionalista”.

Según los desarrolladores del proyecto sobre la muerte de Carlos Menem junior, lo fundamental del contenido de cuatro episodios era ser objetivo, tener multiplicidad de voces, pero a la vez, la perspectiva del tiempo, de conocer de lo que fue la vorágine del momento y de la prensa de la época. “La historia de un padre que pierde a su hijo y de una madre que pierde a su hijo y acusa al padre, entender esa problemática, por fuera de lo amarillo, fue vital. Ponerle un tinte de neutralidad, creo que le da calidad al documental, nos permite tener una mirada fuera del ruido, ver los archivos ahora, da la sensación de haberlos visto pocas veces y eso es uno de los hallazgos del documental”, afirman los referentes de Max.

La historia del clan Menem recobra actualidad cuando el gobierno de Javier Milei rescata la gestión del presidente argentino durante la década de los noventa, con Martín Menem como presidente de la Càmara de Diputados, y el nombramiento del flamante subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. Los responsables del proyecto aclararon: “Es una coincidencia. El estreno es por una coyuntura más de Max que de la política argentina. Creo que esto de revisitar los noventas no solo sucede en Argentina, es un fenómeno que lo vemos en todos los territorios. Por eso hay coincidencia, pero, en este caso, solo en el apellido. Son coincidencias virtuales. Cuando iniciamos este proyecto (hace cuatro años) ni pensábamos en que veríamos un resurgir de los noventas. En México, la música pop de los 90’s volvió. Eso tiene que ver con toda esta hermosa coincidencia”.