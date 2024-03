Julia Mengolini negó haber criticado a los granaderos

“Soy tendencia por una supuesta declaración sobre los Granaderos (???) Jamás en mi vida hablé de Granaderos”, posteó Julia Mengolini, en cuenta de la red social X, y remarcó: “Si me quieren joder que sea con algo que si haya dicho. Digo muchas cosas todos los días en Futurock de 10 a 13. Sintonicen”.

La periodista y cofundadora de Futurock desmintió un posteo que fue dado a conocer en la red social X por Border Periodismo. El portal periodístico, vinculado a María Julia Olivan, subió una imagen de la ex pareja de Fito Páez con la frase: “No sé ustedes, pero los Granaderos a caballos me da muy 76. Escalofríos”. Horas después de la réplica, por parte de Mengolini, la publicación fue eliminada de la cuenta del sitio capitaneado por la ex panelista de 678.

En su momento, sumado a la tendencia en X por la publicación, el comediante Alfredo Casero apuntó: “Todo lo que quieran, pero el pelazo de la Mengolini, es una belleza. A mí me encanta. No me importa, hoy vi una foto, y me encanto. Por otro lado, no debo fumar a la mañana… Basta: ni me importa lo que diga. Ella es así. Morocha argentina, Sin ninguna ironía. Paf”.

Curiosamente, el mensaje que eliminó la cuenta @borderonline remite a un posteo que realizó la misma Julia Mengolini en su cuenta de Twitter hace algunos años. En 27 de mayo de 2017, la periodista kirchnerista escribió: “No sé ustedes, pero a mí los aviones de combate sobrevolando la ciudad me da muy 55. Escalofríos”. El señalamiento, por parte de la comunicadora, hacía referencia a los festejos del 25 de mayo de ese año en el gobierno de Mauricio Macri.

El uso de las redes sociales por parte de la periodista y abogada es bastante conocido. A finales del año pasado, la comunicadora anunció por su cuenta de X cómo fue despedida de C5N, canal en el que se desempeñaba como panelista en el ciclo Duro de Domar conducido por Pablo Duggan. “Han decidido prescindir de mis servicios en C5N. He recibido mucho afecto de parte de mis compañeros del canal y eso me llena el alma y los buenos momentos quedan para siempre como recuerdos felices, aún en un año durísimo... Como siempre, me encontrarán en FutuRock”, fueron las palabras que escribió Mengolini, que también replicó el mensaje en su cuenta de Instagram, donde acumula más de 273 mil seguidores.