Cómo será “Los Tinelli”, el reality del clan

Ya salió a la luz los primeros fragmentos de la grabación de “Los Tinelli”, el nuevo reality familiar protagonizado por el conductor del Bailando 2023 junto con su familia. Según las primeras apreciaciones, la propuesta es darle a la audiencia un vistazo a las vidas profesionales y privadas de Marcelo Tinelli y sus parientes más cercanos.

El nuevo contenido de Amazon Prime Video comienza con los preparativos de una fiesta de fin de año en la exclusiva mansión familiar de Punta del Este. “Mostrar la intimidad me parece que hoy forma parte de algo lindo, de algo que te acerca a la gente y también es algo que une a mi familia”, relató Marcelo Tinelli en el inicio del teaser promocional.

“Llevar mi apellido no es algo que se sufra”, continua la narración Juana Tinelli, una de las hijas del reconocido conductor televisivo surgido en la década del noventa. Por otra parte, la aparición de “El Tirri” promete poner la cuota de humor y maldad en cada uno de los episodios. “¿Querés que cuente? Cuando me hamacabas que casi la hamaca se daba vuelta”, señaló con histrionismo el ex músico de Los Fabulosos Cadillacs a su primo.

Por ahora, se sabe que ‘Los Tinelli’ será producida por LaFlia y se lanzará exclusivamente en Amazon Prime Video en más de 240 países. La plataforma streaming ha decidido centrarse en los hijos del conductor argentino y su convivencia con ellos. Candela, Micaela, Juana, Francisco y Lolo, junto con su primo Luciano “El Tirri” Giugno, conformarán el elenco de la casa que secundará a Marcelo Tinelli.

Una de las ausencias más llamativa del adelanto fue la de Milett Figueroa. Pero, el propio Tinelli aseguró que su actual pareja va a participar en los episodios sucesivos del reality. “Ahora empiezan a grabar en Punta del Este. Ya este fin de semana están grabando el reality donde participa Milett, los hijos de Marcelo, el ‘Tirri’, Mimi, todos”, informó Ángel de Brito en LAM, haciendo hincapié en la presencia de la modelo peruana.

La hija cantante, conocida como “Lele”, promete ser una de las participaciones más vibrantes de la mansión esteña.“Sobre todo con los años, como que cada vez está más mecha corta”, confesó Candela Tinelli, sobre su padre, delante de cámara. El carácter confrontativo de la chica tatuada promete ser un condimento especial para los capítulos venideros.

“En Prime Video estamos dedicados a brindar contenido popular y de buena calidad y entendemos que los consumidores buscan historias y talentos únicos, auténticos y que resuenen localmente. Confiamos en que Los Tinelli será recibida cálidamente por la audiencia y estamos emocionados de ver cómo el público ahonda de manera más profunda en los integrantes de esta familia, quienes son conocidas figuras públicas y en su modo de vida”, expresó a los medios Camila Misas, quien encabeza al equipo de series originales locales de la empresa streaming.

Haciendo historia, el formato mediático de realities familiares tiene antecesores legendarios. En el año 2002, el músico y ex cantante de la banda de heavy metal Black Sabbath, Ozzy Osbourne, encabezó “The Osbournes” por la señal MTV. La serie mostraba a una familia poco convencional en la que no faltaban el cariño ni los problemas. Los hijos Kelly y Jack tenían problemas de adicción y la madre Sharon sostenía, como podía, la relación con el artista.

Pero, sin dudas, Keeping Up With The Kardashians fue el reality que marcó la pauta para los nuevos realities. La primera temporada se transmitió en 2007 y en marzo de 2021 estrenó su última temporada. El reality de la familia más popular de la televisión estadounidense, contaba el día a día de Kim, Khloé, Kourtney y Robert Kardashian, al lado de sus medias hermanas, Kendall y Kylie Jenner, así como su madre, Kris Jenner.

En Argentina, es inolvidable algunas de las secuencias del reality del millonario mediático Ricardo Fort. El "Comandante" se hizo popular en 2009 y falleció en noviembre de 2013, pero en esos pocos años e incluso luego de su muerte, sus frases y sus actuaciones lograron que sea muy popular y querido. Reality Fort, emitido durante 2009 por América TV, exhibió la excéntrica vida del empresario chocolatero y su relación con su madre.

En los últimos años, el formato “reality familiar para streaming” se ha ido popularizando cada vez más, hasta alcanzar personajes como Pampita o los Montaner. En 2022, la modelo estrenó “Siendo Pampita”. En diez episodios, la conductora muestra cómo se reparte entre sus múltiples compromisos laborales, las agendas de cada uno de sus hijos, el embarazo de la pequeña Ana, su familia ensamblada, sus amigos y su pareja Roberto García Moritán.

Por último, en plataforma streaming, llegaron los Montaner de la mano de Disney +. La serie, en formato reality documental, permitió conocer los momentos más íntimos y especiales de Ricardo Montaner y su esposa Marlene Rodríguez, junto a sus tres hijos, Mau, Ricky y Evaluna, y sus respectivas parejas, Sara Escobar, Stefi Roitman y Camilo Echeverry. Cada uno de ellos, con distintas secuencias que incluían bodas, nacimientos, celebraciones y detrás de escena de sus carreras artísticas.