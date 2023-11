Por qué Jared Leto escaló el Empire State

“El edificio es un testimonio de todas las cosas que pueden ser hechas en el mundo si nos lo proponemos, que es en gran medida la inspiración detrás de nuestro álbum más reciente, “It's the End of the World But It's a Beautiful Day'”, manifestó en un comunicado de prensa el actor y cantante Jared Leto.

El jueves de esta semana, el protagonista de "Dallas Buyers Club" y "Requiem por un sueño" escaló al Empire State Building, convirtiendose en el primero en hacerlo de manera legal. Según algunos medios, la hazaña llevada a cabo por el artista se debe al próximo tour que realizara su agrupación musical Thirty Seconds to Mars, en donde Leto se desempeña como vocalista. “He estado siempre fascinado con este increíble hito desde que era un niño”, afirmó el cantante a través de la productora Live Nation.

No es la primera vez que el artista afronta estas acciones temerarias. En el pasado ha escalado la pared de un hotel en Berlín sin arnés y saltado en bungee en el escenario de su concierto frente a miles de personas. Tras la hazaña, un reportero de la NBC le preguntó dónde sería su siguiente escalada. Leto, no dudó la respuesta: “A la cama. Directamente a la cama”.

La próxima gira mundial de Thirty Seconds to Mars los traerá nuevamente a Argentina. Dentro del line up del Lollapalooza 2024, la banda de reminiscencias "emo" que tuvo su golpe musical hace más de 20 años, junto con emblemáticas bandas de ese estilo de rock alternativo como Good Charlotte y My Chemical Romance, volverá a tocar en Buenos Aires.

Sobre el suceso publicitario que Leto efectúo escalando el edificio más icónico de New York, el portal The Guardian empleó tres hipotesis para explicar la excentricidad del actor. “Opción uno: A lo largo de los años, Leto ha ganado notoriedad por permitirse las peculiaridades más desagradables del método actoral. Entonces, la razón obvia para escalar el Empire State Building es que va a interpretar a King Kong en un próximo drama digno de un Oscar llamado "Monkey Trauma" o algo así”, describió, con gran sarcasmo, el reportero Stuart Heritage al medio británico.

“Opción dos: Todo el mundo sabe que la última película de “Misión Imposible” no tuvo el éxito esperado en los cines. Quizás, este truco sea la forma que tiene Leto de mostrarle a Hollywood que él es el verdadero sucesor de Tom Cruise y que, como tal, merece un papel en la próxima secuela de la saga. Sin embargo, es de esperar que esto no sea cierto, debido al hecho de que es fácilmente la peor idea de todos los tiempos”, disparó el periodista del Reino Unido.

Por último, Heritage confía en una tercera opción como solución al enigma. “Leto solo hace esto para llamar la atención. Subió al Empire State Building porque empieza a asustarse si la gente no lo mira por un tiempo”, concluyó el redactor de The Guardian. Probablemente, la respuesta nunca se sepa, pero lo cierto es que el sexto álbum de los Thirty Seconds to Mars, “It's the End of the World But It's a Beautiful Day”, ya fue lanzado al mercado.