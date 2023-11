El reconocimiento de la dirigencia política a Edi Zunino

Edgardo "Edi" Zunino, periodista y ex director de Revista Noticias, falleció este jueves 9 de noviembre a los 60 años, tras una larga enfermedad. "Me acaban de dar una noticia muy triste, que murió Edi Zunino", afirmó Jorge Fontevecchia este jueves durante una entrevista con Ernesto Tenembaum en Radio Con Vos y añadió: "Es una profunda tristeza. Director de la Revista Noticias, director asociado de Perfil, me pone muy triste".

La muerte del reconocido periodista fue confirmada por el presidente & CEO del Grupo Perfil, varios políticos y colegas se hicieron eco de la triste noticia. Con su particular estilo con condimentos de humor e ironía, Zunino supo aplicar sus conocimientos periodísticos para entrevistar a los principales referentes de la política, la Justicia y la economía en el país.

Entre sus reconocimientos, Edi Zunino recibió el Premio a la Ética Periodística de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Florida, Estados Unidos y, en 1998, fue suyo el Premio ADEPA-Clarín a la Libertad de Prensa. Su legado más reconocido estuvo en sus libros sobre el periodismo: “Patria o Medios” (2009), “Cerrar la grieta” (2015), “Periodistas en el barro” (2013) . Desde Horacio Rodríguez Larreta hasta Jorge Macri, pasando por Graciela Ocaña y Daniel Arroyo, entre otros, dejaron sus condolencias en las diversas redes sociales.

"Lamento muchísimo el fallecimiento de Edi Zunino, una gran persona y un excelente periodista que siempre defendió su vocación con enorme responsabilidad y compromiso. En este momento tan doloroso, le mando un abrazo enorme a toda su familia", fueron las palabras de Horacio Rodriguez Larreta.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Edi Zunino, un emblema del periodismo y un ejemplo de vocación. Una persona comprometida con la realidad, de esas que dejan huellas y enseñanzas con cada palabra que dicen. Un abrazo a su familia y amigos en este momento tan duro", posteó el electo jefe de gobierno porteño Jorge Macri.

"Conmovida por el fallecimiento de Edi Zunino. Mis más sentido pésame a su familia, colegas y seres queridos", escribió la dirigente opositora Graciela Ocaña.

El ex funcionario de la cartera de educación del gobierno de Alberto Fernandez, Daniel Arroyo también dejó sus condolencias a los familiares y amigos del periodista.

La dirigente Silvana Giudici expresó: " Mi pesar por el fallecimiento de Edi Zunino. Un abrazo muy fuerte a todos sus compañeros, familiares y amigos".

"Mis condolencias profundas a la familia de Edi Zunino. Acompaño con dolor este triste momento de su partida. Trabajé con él con textos para la revista Noticias. Era un apasionado de la profesión. Especial cariño a su hijo Manuel", expresó la periodista Cristina Perez en su cuenta de la red social.

"Despedimos hoy a Edi Zunino, un gran periodista y un enorme ser humano. Mis condolencias y respeto a su familia, compañeros y amigos", dejó sus condolencias el ex gobernador salteño Juan Manuel Urtubey.

El embajador de Brasil y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli afirmó: "Lamentó profundamente el fallecimiento de Edi Zunino. Un periodista a quien siempre admiré por su profesionalismo y calidad humana".

"Lamento profundamente el fallecimiento de Edi Zunino, director de Revista Noticias. Excelente periodista, apasionado de su profesión y mejor persona. Mis condolencias para sus familiares, colegas y amigos", fueron las palabras del representante del Movimiento Evita, "Chino" Navarro.

"Hola Pichón", me saludaba con un beso Edi Zunino cuando nos cruzábamos hasta los últimos días en América. Compartimos muchos años de laburo. Nos reímos, discutimos y debatíamos sobre periodismo. Por suerte lo pude abrazar seguido últimamente. Abrazo a la familia. Chau Pichón", fue el mensaje de su colega Javier Calvo.

"A quienes lo queremos nos deja, además, la tristeza enorme de su muerte temprana. La de una voz potente y honesta del periodismo. Y la del amigo que al terminar el cierre ponía en su compu música vieja para reírnos un rato antes de irnos de la redacción. Con el que coleccionamos frases retro como “qué plato” y en las malas te mandaba un abrazo de gol”, despidió Alejandra Daiha, directora de Revista Noticias, a su reconocido predecesor en su mensaje "Chau, Edi querido" publicado en el portal del medio.