Tini vs. Lali: separadas por la política

Tini Stoessel y Lali Espósito son dos de las artistas más convocantes y famosas de Argentina. Y aunque lideran esa camada de mujeres autosuficientes, jóvenes, bellas, talentosas y exitosas que también integran María Becerra, Nicki Nicole, Emilia y La Joaqui, sus carreras en paralelo parecen potenciarse desde la competencia.

Al éxito de una le llega el récord de la otra, y así sucesivamente hasta convertirse en el River-Boca de la música adolescente local. Sus fans también se enfrentan en las redes sociales pero ellas, lejos de acallar las voces, cada tanto redoblan la apuesta con dardos subliminales que alimentan el morbo.



Militancia pop. Este nuevo round entre las divas del pop se dio en el convulsionado marco de las elecciones presidenciales. Y si bien Lali ya tuvo varios pronunciamientos a favor del kirchnerismo y en contra de todos los proyectos de Javier Milei, faltaba la opinión de Tini Stoessel, quien hasta el momento no había acusado recibo, aunque se sospechaba que estaba en las antípodas de la intérprete de “Disciplina”. Y el momento llegó, justo cuando Patricia Bullrich y Luis Petri anunciaban el apoyo que Juntos por el Cambio le hacía a La Libertad Avanza con vistas al ballotage del 19 de noviembre. Instante en que el líder de LLA, Javier Milei, aprovechó para postear en su cuenta de Instagram la foto de un león abrazando a un pato -por Bullrich-, la cual fue aprobada con un “me gusta” por la mismísima Tini. Tal gesto en la jerga de las redes sociales significa estar a favor de esa unión política, que tiene como único objetivo evitar que Unión por la Patria, con Sergio Massa como candidato a presidente, continúe en el poder.



Como consecuencia de tan desafiante like, una andanada de seguidores y haters hicieron captura de pantalla y comenzaron a difundir que la ex “Violetta”, por carácter transitivo, empatizaba con las medidas del libertario, como la quita de subsidios a los servicios públicos, la libre portación de armas, la venta legal de órganos, la educación pública a través de vouchers y la dolarización; todas medidas que su colega Lali Espósito había denostado en varias de sus declaraciones. Acto seguido, Tini retiró el “me gusta” pero su reacción, lógica en una celebridad que es seguida por más de 21 millones de personas en Instagram y casi 4 millones en X (ex Twitter), ya se había viralizado.



En lo que respecta a la política y a las cuestiones sociales, Lali Espósito no tiene misterios. Es más comprometida, orgánica e indeclinable en su posición. Toma partido y defiende sus argumentos, siempre con un toque de humor, como para no perder el eje. Cabe recordar que el pasado 13 de agosto, luego de conocerse la victoria de Javier Milei en las PASO, tuiteó inmediatamente la frase: “Qué peligroso. Qué triste”. Y si bien muchos de sus seguidores la atacaron, ella se mantuvo firme en su convicción. “Podría no opinar nada, obvio. Es lo más ‘cómodo’, pero no soy así. Así que... ¡Sí! Para mí es realmente triste votar a un anti-derechos. Eso opino. Igual tranquis que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. ¡Relajen! Un beso respetuoso para todos”, concluyó.



Fuego cruzado. Las seguidoras de Lali Espósito siempre que pueden recuerdan que las agresiones comenzaron del entorno de Tini, cuando la cantante se tomó un tiempo sabático para despegarse de la imagen de “Violetta” y su público infantil, para retomar la imagen pública, renovada, sensual y adulta, y así captar parte del público que Lali ya tenía de “Casi Ángeles”, tira juvenil de donde se desprendió la banda pop Teen Angels que integraba junto a Peter Lanzani, Nicolás Riera, Rocío Igarzabal, Eugenia "la China" Suarez y Gastón Dalmau.



Pero desde el fandom de Tini, como se le dice al conjunto de fans de un artista, aseguran que quien inició la icónica división fue la misma Lali con sutiles indirectas, dando a entender que la ex Disney le fue imitando la estética, la ideología de sus canciones, sus coreografías y hasta su ambigüedad sexual. Y que Stoessel tampoco aceptó realizar un dúo por sugerir que sus carreras no estaban a la misma altura, cuando en realidad fue Lali quien no quiso “por no poder hacer coincidir las agendas”.



Durante el último tiempo, ambas cantantes se mostraron indiferentes al éxito de la otra con tal de apaciguar las aguas. Pero en plena época electoral, donde las ideologías rastrillan la piel dejando cicatrices indisimulables, pronunciarse a favor del candidato que la otra atacó es como fijar nuevamente una posición de combate.



Tal vez, en algún futuro lejano las tengamos cantando juntas, pero por ahora Tini sigue entonando su otrora éxito “Libre soy” y Lali canta “¿Quiénes son?” junto a Moria Casán, la nuera de Sergio Massa. Por lo pronto, habrá que ver quién afina mejor su canción el 19 de noviembre por la noche.