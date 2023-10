El Croata: los secretos del cuevero en la mira del poder

El momento de la detención de Ivo Rojnica, alias “El Croata”, uno de los cueveros más influyentes del mercado del dólar blue, bien podría ser como el final de esas películas que hablan de la mafia, donde el guion cuenta el ascenso y la caída del protagonista.

En este caso fue apresado por personal del Departamento de Crimen Organizado de la Policía de la Ciudad, en su domicilio del exclusivo barrio “El Golf”, de Nordelta, en el marco de un operativo que incluyó más de 20 allanamientos, en los que se secuestró, en total, un millón de dólares, 50 millones de pesos, computadoras, carpetas, valijas de diferentes tamaños, maquinas trituradoras de papel, documentación impresa destruida y armas de guerra, entre ellas una con mira láser. Un operativo cinematográfico en el que también lograron detener a sus socios, Federico Pulenta y Agustín Estrada Palomeque, en sus respectivos hogares de Benavídez y Retiro.



Acusado de crear e integrar sociedades dedicadas al lavado de activos provenientes del narcotráfico internacional y responsable de hacer subir el valor del dólar paralelo en esas negociaciones de compra y venta en escalas mayoristas, la historia de Rojnica tiene varias aristas. Nieto de un aliado nazi de la Segunda Guerra Mundial, nunca se privó de ostentar su millonaria calidad de vida, tanto que su fastuosa boda, en la que contrajo matrimonio con la modelo Melina Cammertoni, el 15 de octubre del año pasado, fue cubierta por la revista Caras, en un evento realizado en La Rural para más de 500 personas, que incluyó al coro del Teatro Colón, la música en vivo de Los Totora y la organización de nada menos que de Claudia Villafañe.



Al cierre de esta edición, Rojnica y sus dos socios continuaban a disposición del juez Federico Villena, a cargo del Juzgado Federal 1 de Lomas de Zamora, quien investiga minuciosamente su vínculo con el cártel de Sinaloa en la causa “Bobinas blancas” del 2017, iniciada cuando en la ciudad bonaerense de Bahía Blanca se secuestraron casi dos toneladas de cocaína que los mexicanos proyectaban enviar a Barcelona en el interior de bobinas de láminas de acero. Pero esta es solo una de las causas que se le imputan al "Croata", ya que en los tribunales federales de Comodoro Py, el juez Marcelo Martínez De Giorgi lleva adelante otra investigación por supuestas maniobras ilegales que realizaba con su financiera Nimbus Group, ubicada en San Martín 140, pleno microcentro porteño y zona de casas de cambio.



Los servicios de Nimbus Group consistían en la creación de sociedades en el exterior para enviar excedentes en moneda extranjera no declarada y el posterior regreso al país para volcarlo al mercado del dólar blue y así multiplicarlo. Pero su paleta de actividades no se detenía ahí, también ofrecía la creación de cuentas offshore para triangular dinero entre Panamá, Uruguay y Belice y así evitar el pago de impuestos. Según los investigadores, entre las 160 carpetas digitalizadas que se están analizando figuran los nombres de importantes ex jugadores de fútbol, managers y empresarios.



Otro rubro que se relaciona con "el Croata" es el de las agencias de viaje. Tres firmas están bajo la lupa: Action Travel, Tourfe y Tower Travel. Esta última admitió en un comunicado su vinculación con el financista e inició una investigación interna “con el objetivo de determinar la plena inocencia de su actuación” en la actividad delictiva de Rojnica que consistía en manejar a su favor el coeficiente entre el dólar turista y el blue del mercado aéreo.

El futuro de Ivo Rojnica no es para nada auspicioso. Su abogado Gastón Marano renunció a su defensa por diferencias en la estrategia procesal, y también muchos de sus cercanos comenzaron a soltarle la mano al cuevero. Al menos puede vender sus derechos de imagen, con los que directores como Martin Scorsese o Brian Di Palma harían una película digna de un Oscar. Leonardo DiCaprio ya estaría interesado en el papel principal.