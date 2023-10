Farándula electoral: los famosos que se pelearon por los comicios

No es cotidiano ni habitual, pero existe un día al menos cada dos años en el que los integrantes de de la farándula argentina se nivelan con el resto de la sociedad y se muestran más como son en la realidad. No hay make up, rating, ni existen preferencias, clases sociales ni millones de seguidores en redes sociales que los ubiquen a uno por sobre otro. Es el día de las elecciones. Esa jornada en la que todos tienen que atender un mismo horario, reglamento y protocolo.



Y en ese contexto, en el que los tres máximos candidatos, Sergio Massa, Patricia Bullrich y Javier Milei, luchaban por el sillón de Rivadavia condicionados por la veda electoral, los mediáticos fueron los que tomaron la palabra para darle rienda suelta a sus ideologías. Simplemente para captar la atención de los que tengan el mismo sentir, o por el contrario, para atacar al que piensa distinto, las celebridades comenzaron una jornada a pura pulsión con mensajes esperanzadores que motivaban a celebrar el inédito período de 40 años de continua democracia en Argentina.



Sin embargo, lo que inició con editoriales casi de manual de autoayuda, con el correr del día terminó siendo un tablero de TEG, donde todos se atacaban entre sí, sobre todo con los resultados ya publicados, los cuales liberaron inhibiciones personales e hicieron que las chicanas fueran teledirigidas con nombre y apellido.



Un claro ejemplo de esta transformación visceral fue la del conductor Marcelo Tinelli, quien promediando el mediodía publicó en su historia de Instagram dos simpáticas fotos suyas votando junto a su hijo menor Lolo con las leyendas “Ya votamos con mi compa” y “Votando con Lolito”, y terminó destilando su veneno al día siguiente en su programa con la frase “A mí no me cerraron el colegio, hice la cola como todos, pero fui muy contento”, en clara alusión a la humorista y actual novia de Javier Milei, Fátima Florez, a quien la Policía le vació el colegio para que pudiera votar en soledad y sin el acoso de los curiosos.



Otro que tomó ebullición como en cada elección fue el director de cine Juan José Campanella, quien recogió el guante de “viejos meados” que se le adjudica a la campaña de La Libertad Avanza, para atacar de manera sensiblera al corazón del pueblo. En tono poético y bajo la rúbrica de Juntos por el Cambio, partido al que siempre le brindó su apoyo, publicó en su cuenta de X: “Estoy en llanto. Es emocionante. Las escuelas estallan de ‘viejos meados’. Qué país nos diste, Barba, qué país. Ser argentino es vivir con el corazón en la boca y la emoción en la piel. ¡Y todavía quedan cuatro horas!”. Cabe destacar que el ganador del Oscar en las últimas semanas tuvo una batalla dialéctica con la terraplanista, cosplayer y diputada Lilia Lemoine por el hipotético cierre del INCAA, en caso de que gane su partido.



Por el lado de la música, el que aceleró de cero a cien en pocos segundos fue el cantautor Iván Noble. Desde temprano comenzó a enviar mensajes en contra de Milei cuestionando su afinidad con la familia Bolsonaro. Ya en el epílogo del domingo, reinició su arsenal discursivo con dos contundentes tuits: “Mirá cómo mendiga el gatito” y “10 minutos y le pasa la gorra a la Casta. Qué hermoso”.



Moderado en su tono, el que posteó pura neutralidad fue Andy Kusnetzoff, dejando autenticado en su Instagram una foto de su jornada como autoridad de mesa, entre sonrisas y medialunas en un clima casi de fiesta. “¡Gracias al equipo con el que me tocó compartir hoy y a todos los que votaron en la mesa por la buena onda! ¡Que viva la democracia!”.



Divas. Hay algo inobjetable dentro de la farándula argentina y es el nacionalismo que profesan sus máximas figuras. En cuanto al firmamento de estrellas femeninas, tanto Mirtha Legrand como Susana Giménez y Moria Casán hacen un culto de la votación. Y estén donde estén, vienen al país a cumplir con su derecho cívico. Con asistencia perfecta desde que las mujeres gozan del voto universal, secreto y obligatorio, Mirtha hizo lo suyo, lookeada como si fuera a la gala más exclusiva del Teatro Colón y, si bien respetó la veda, su sabida ideología habló por ella: impensado que pueda votar a Massa, a Milei y menos que menos a Myriam Bregman. No así la propia Susana Giménez, que, con un vestuario más casual, reconoció haber llegado desde Punta del Este sólo para votar a Patricia Bullrich, prometiendo volver al país sólo si su candidata alcanzaba el balotaje, instancia que tras el conteo de votos quedó descartada pero que se reactivó al unirse en los últimos días al líder libertario. La pregunta del millón ahora es saber si Susana volverá para el 19 de noviembre para mostrar fidelidad al partido que otrora lideraba su amigo y vecino Mauricio Macri.



En las antípodas al protocolo y lo ceremonial, la que se destacó fue Moria Casán, mostrándose en todo momento fan de Massa. Hay que destacar que la ex vedette es la actual de pareja de Fernando “Pato” Galmarini, dirigente histórico del Partido Justicialista y padre de Malena, la esposa del ministro-candidato. Es por eso que, al momento de ir hacia el cuarto oscuro, levantó como nunca la bandera de su yerno con el mensaje: “Este domingo mi voto va para Sergio Massa porque creo en su capacidad de trabajo, creo en mi bandera, en mi país, en los argentinos y en Unión Por La Patria. Mami Mo te banca Massa”.



Otra de las celebridades alineadas al pensamiento de “La One” fue Pamela David, con un guiño futbolero que comparaba al ex intendente de Tigre con el actual entrenador de la Selección argentina, Lionel Scaloni. “Cuando te digan que Massa está en el Gobierno y no frena la inflación, contestale que Scaloni era parte del cuerpo técnico de Sampaoli”. Mensaje de X que fue repudiado por una decena de seguidores que no opinaban igual. Por la misma plataforma X, quien también tomó partido por el líder de Unión por la Patria fue la cantante Lali Espósito, que, al instante en que se supo que Massa lideraba la elección con más del 36 por ciento, escribió la escueta pero contundente frase: “Argentina te amo”. Lali venía de pelearse en redes con los seguidores libertarios en las PASO que ganó Milei, cuando escribió en sus redes: “Qué peligroso. Qué triste”. Victoria Villarruel, la compañera de fórmula del libertario, entonces le respondió: “Lali, vos te llenás la billetera con el Estado”, por los shows que la cantante hizo para algunos municipios.



Otra que sintió la necesidad de expresarse ni bien salieron los resultados que mandaban al balotaje a Massa con Milei fue Cinthia Fernández, quien no midió ni una sola palabra de su repertorio y escribió: “¿Qué tiene en la cabeza la gente? Con heladeras, unos pesitos y un par de bolsas de comida siguen siendo ignorantes”. A continuación, prosiguió: “Ni las pu..., ni los yates ni los bolsos, ni las fiestitas clandestinas, ni el robo de vacunas, ni la corrupción, ni los niveles de pobreza, delincuencia e inflación los hacen aprender”. Y cerró subiendo el volumen de su verborragia a pura ironía: “Vivan los planes y la crianza de vagos, cada vez más cómodos, viva quitar la palabra ‘trabajo y honestidad’ del diccionario. Estamos perdidos. No aprendemos más...”. Cinthia incursionó en política hace dos años, cuando fue precadidata del espacio Unite.



De qué lado estás. En la Argentina actual ya no hay grieta. Desde el ascenso de Javier Milei a las más altas esferas de la política, lo que antes era una división clara e irracional ahora se convirtió en un fuego cruzado. En términos bélicos, lo más parecido a una triple frontera, donde el ataque puede venir desde cualquiera de los dos flancos. Y como la ONU no está para estos menesteres, emerge la contrafigura del periodista Ángel de Brito, una especie de William Boo de las redes sociales. El conductor de LAM se asegura así que todos los famosos acusen recibo y la bola de nieve se haga cada vez más grande. Como en el caso de Fátima Florez, que minutos antes de entrar a votar a su pareja habló frente a las cámaras: “Estoy feliz de recibir tanto cariño de la gente. Quiero ya abrazar a Javier. Hoy estuvimos juntos, y lo voy a acompañar en todo”. Una vez finalizado el periplo que incluyó el cierre del colegio para que votara con tranquilidad, se comunicó con De Brito para explicar que no tenía nada que ver con la actitud de la Policía de cerrar el colegio cuando ingresó. De esta forma, no sólo propagó la palabra de la humorista, sino que movió el avispero, los retuits se multiplicaron y el ganó más seguidores. Negocio redondo. Paralelamente, el chimentero no paró de replicar decenas de mensajes como los de Verónica Lozano, Florencia Peña, Jimena Barón, Horacio Cabak, Amalia Granata y Connie Ansaldi. Ya al final de la jornada, agobiado por tanta ebullición, resumió bajo el hashtag #Elecciones2023: “Conclusiones mediáticas: Susana en Uruguay. El Mago sin Dientes en el Bailando. Moria un paso adelante que Fátima en Olivos. Otra vez fallaron las encuestas y bla bla”.



Y así termina la primera parte de esta historia sobre la farándula y las elecciones 2023. El desenlace final llegará el 19 de noviembre, el cual dará comienzo a un nuevo gobierno, veremos si peronista o libertario con cambios. Y allí estarán nuevamente los famosos para, como siempre, decirnos todo lo que piensan.

Galería de imágenes