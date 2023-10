Video: el desafió de Wainraich a Barili y Arana que se hizo viral

En el programa Got Talent Argentina, conducido por Lizy Tagliani, dos platenses enloquecieron al público y al jurado con un particular baile. El programa fue emitido el 25 de septiembre y acaparó la atención de toda la audiencia. Con un top y short animal print, los bailarines de twerk, Valen Folino y Franco Freccero, deslumbraron con sus movimientos. “Es la primera vez que veo a chicos hacer una expo de twerk y es verdad que vienen a romper cosas y eso a mí me resulta muy interesante. Son un amor, los felicito”, reconoció La Joaqui en su veredicto.

La trascendencia superó la pantalla y se trasladó a las redes sociales. Sebastián Wainraich desafío a Rodolfo Barili para hacer el desafío del baile que se realizó en el programa de Telefe. “Vengo a dar una noticia re contra importante para mí. En esta carrera de ser un artista más completo, voy a empezar a estudiar baile y mi objetivo es hacer esta coreografía de acá a fin de año. “Quiero encontrar un buen compañero para hacer este coreo y pensé en Rodolfo Barili”, expresó el humorista y agregó: “Rodo, si estás mirando, te desafío”.

La respuesta del conductor del noticiero de Telefe no se hizo esperar. “Agradezco Seba que hayas pensado en mí. Pero no, llegue tarde a la repartida de tuje. Además, desde el debate estoy con el tema de maquillaje. No sé… ¿Pensaste en Facundo Arana por ahí?”, desistió de la invitación Barili, pasándole la pelota al actor.

Finalmente, al hilo se suma Arana, que se excusa de su participación en el desafío del twerk. “Esto es espectacular. Rodi, muchas gracias por pensar en mí, sos un hermano”, respondió el galán televisivo en el reel viral y concluyó: “Seba vas a tener que conseguir otra persona, que esté bien de la espalda, ¿quién puede ser?”.