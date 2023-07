El irónico posteo de Jorge Rial por el día del amigo

"¡El 8 de agosto te quiero ver en la Justicia, eh... No falles, ya que sé que sos cobarde y que no vas a ir. Mirá que te espero", lanzó Luis Ventura hace unas horas frente a cámara. Desde hace bastante tiempo, Jorge Rial y el referente de APTRA están envueltos en un terrible enfrentamiento que cada vez escala con un nuevo escándalo.

Por ese motivo, el conductor de "Argenzuela" (C5N) no perdió la oportunidad de tirar un poco más de nafta al fuego y celebrar el "Día del amigo" con un irónico posteo en Twitter. “Feliz día del amigo”, con varios emojis de risas, fue lo que publicó Rial en la red social, junto con una foto de él acompañado de Ventura.

Una imagen bastante actualizada de ellos dos que puede dar a la confusión si es “fake” o existió el reencuentro. Aunque corresponde un encuentro bastante reciente de los dos mediáticos.

Más allá de las conjeturas y de las bromas por el día, a través de los medios y las redes sociales, los dos periodistas de espectáculos se tiran filosos dardos e incluso se acusan en cuestiones gravísimas. En ese aspecto, los dos conductores se hicieron amigos hace bastante tiempo. Luis Ventura conoce a Jorge Rial desde los comienzos de su carrera y fueron compañeros y colegas en los diversos proyectos televisivos y radiales por décadas.

Sobre sus comienzos, Luis Ventura contó que le daba de comer en su casa. "A ese hombre yo le di de comer porque no tenía para morfar. Yo le di de comer en mi propia casa, y después me traicionó", contó con indignación el directivo de APTRA y agregó: "A ver, yo a Jorge le reconozco que me dio muchos trabajos y que me hizo ganar mucha guita. Pero mucha plata. La diferencia fue que yo la reventé toda en mi familia, mis hijos y mis amigos y él fue vivo para ahorrar y ahora es multimillonario".

Pero las peleas están lejos de terminar, desde hace unas semanas Rial encaró una guerra judicial contra Karina Mazzocco, Luis Ventura y América TV, por exponer “usar” a su hija y enfrentarla con él. “Esas dos o tres personas que usaron a mi hija, ahora que son demandados por la justicia. Cuando fue lo de mi hija no dudaron en llevarla, explotarla y hacerme mierda ¿Más intimidad que eso? Pero nadie dijo ‘nos estamos yendo a la mierda’. Durante diez días la explotaron para que hable de mí”, expresó Rial, hace días, en diálogo con LAM.