Eduardo Feinmann versus Marcela Pagano: el dólar de la discordia

“Para colmo, lo que decían de la suba del dólar cuando estaba el gobierno anterior. Había periodistas que lloraban por televisión cuando el dólar estaba a 40 o 42. Periodistas económicas, había una mujer en TN que decía: ¡el dólar a 42! ¡el dólar a 42! Ahora con el dólar a 420, 430 o lo que sea, no dicen nada. ¿Por la pobreza? Calladitos la boca, a nadie se le cae una lágrima”, recordaba Eduardo Feinmann, en su programa periodístico de LN +, refiriéndose a Marcela Pagano.

La suba del dólar de esta semana reavivo viejas discusiones entre los dos periodistas. Cada uno, en sus respectivos medios, mantuvo unos instantes de aire para referirse al otro. En su programa de A24, minutos antes de entrevistar al gobernador electo neuquino Rolo Figueroa, Marcela Pagano respondió a Feinmann.

“Quiero tomarme un minuto para decirle a Eduardo Feinmann, que se ve que está nervioso, que deje de citarme, por favor, que haga su programa. ¿Qué le pasa, señor? Deje que los periodistas trabajemos. Mirando a cámara te digo: hoy el dólar tocó un cero más de los 42 que nos alertaban con Macri. ¿Sabés cuál es la diferencia? En ese momento se creía que había un modelo económico con el cual se podía proyectar captación de reservas y captación de inversiones. No fuimos los periodistas los que instalamos la lluvia de inversiones que iban a venir en el segundo semestre”, señaló con contundencia la periodista especializada en economía.

No es la primera vez que ocurre este enfrentamiento mediático entre estos dos periodistas de noticieros. En septiembre del año pasado, Eduardo Feinmann se refirió sobre el abogado de Grupo América, Martín Sierra, expareja de Marcela Pagano. Tras exhibir un clip sobre Alberto Fernández hablando en un viejo ciclo de la TV Pública, que Pagano conducía, Feinmann le envió saludos, con un gesto irónico: “La primera dama, muy bien. Le mandamos un saludo al señor Sierra. Comisario político Sierra, le mandamos un saludo muy grande desde acá”.

“Actualizar el discurso machista y misógino es parte del desafío que les planteo a estos dos referentes que tienen una importante audiencia en un canal. Dejen de asociar el CV de una mujer con la sábana en donde duerme. Atrasan. No tengo idea qué problemas personales tuvieron, si fueron censurados en todo caso que lo cuenten porque yo tampoco estoy enterada. Mi respuesta en el lugar que tiene que estar: acá, no un canal de noticias. No soy primera dama ni seré primera dama de nadie, soy mujer, no una cosa”, fue la respuesta inmediata vía Twitter de la periodista del Grupo América.

Finalmente, en ese momento, Marcela Pagano concluyó: “Me da mucha pena como mujer y como trabajadora que soy de los medios, que dos referentes de opinión en un canal de noticias en prime time desprestigian el sitio que me gane trabajando en América TV, por tener una enemistad con quien supo ser mi pareja”.

