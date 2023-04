Interna progre: Florencia Freijo vs Tomás Rebord

Una nueva polémica agitó las redes sociales: el versus de la escritora feminista Maria Florencia Freijo con el periodista Tomás Rebord, luego de la entrevista de este con el presidente de la Nación, Alberto Fernández. “Es el ejemplo más claro de cómo se sobrestima a los tipos por el hecho de construirse una narrativa de flaco inteligente, del 'ámbito popular' y voz gruesa. Lo inflado que está, dios mío, no entiendo cómo no se avivaron que es un pelotudo bárbaro. Ustedes sabrán”, publicó Freijo en su cuenta de Twitter refiriéndose inequívocamente al Rebord.

Y la politóloga feminista redobló la apuesta y acusó a Rebord de tener denuncias de abuso que no salieron a la luz mientras criticaba su formato de creación de contenido. En otro tweet, Freijo señaló: “Necesito que el ámbito joven del peronismo revea a los ídolos del entretenimiento que construyen, porque siempre son el mismo perfil de chabón soberbio con denuncias por abuso contenidas que en cualquier momento saltan”.

Según Sugus Leunda, pareja de Rebord, Freijo habría querido participar del Método Rebord sin éxito y, por ese motivo, soltó estas fuertes acusaciones. Ante las multitudinarias críticas y los señalamientos de muchos usuarios, la escritora afirmó: “Hace mucho que no me tratan de pelotuda o mala. Estaba aburrida, perdón. De todas formas, ¿saben qué?, tengo razón. No paran de inflar tipos por lo mínimo que jamás me permitirián a una mujer”.

Finalmente, la socióloga Leunda apuntó: “Muy raro estar un año asomando para que te inviten a un lugar y repentinamente darte cuenta que el conductor tiene 'denuncias por abuso contenidas que en cualquier momento saltan jajaja' y tu indicador sea la voz gruesa”. La más reciente guerra progre en redes sociales.

por R.N.