The Challenge Argentina: cómo funciona en el rating

El programa conducido por Marley debutó en la pantalla de Telefe con más de 20 puntos de rating. Considerado como el reality más extremo del mundo, la versión local de The Challenge llevó por primera vez a la Arena de Eliminación a Fernando Burlando y Carolina Duer.

En el segundo día de competencia en The Challenge Argentina, de las 18 celebridades que compiten por 15 millones de pesos en el reality más extremo, la pareja elegida por "El algoritmo", Fernando Burlando y Carolina Duer, fueron los perdedores del desafío que puso a prueba la memoria, resistencia, equilibrio y velocidad de los participantes, y finalmente Duer dejó el reality.

Con estos resultados, Sol Pérez, Rodrigo Mora, Floppy Tesouro, Lizardo Ponce, Jujuy Jiménez, Lionel Ferro, Benjamín Alfonso, María Fernanda Callejón, Rodrigo Cascón, Oky Appo, Virginia Elizalde, Julieta Puente, Yeyo De Gregorio, Claudia Albertario, Eva Bargiela y Adrián Cormillot proseguirán compitiendo en el programa conducido por el padre de Mirko.

A diferencia de Burlando y Duer, OKY y Julieta Puente fueron los primeros en completar la competencia y ganaron la prueba, lo cual, debieron elegir una pareja que para que los perdedores se enfrenten a duelo en la Arena de Competencia. Fernando Burlando y Carolina Duer junto a Eva Bargiela y Adrián “Adro” Cormillot, elegidos por OKY y Juli, se enfrentaron hoy en la Arena de Eliminación y tras una larga y dura competencia que requirió de fuerza y destreza física.

"Perdimos por las circunstancias del juego. Tuvimos algunas ataduras que nos complicó el juego", declaró el potencial gobernador bonaerense representante de la coalición libertaria.”Estoy shockeada, no entiendo como puede perder con gente que no es deportista. Perdimos por no haber elegido la mejor forma de jugar. Nos faltó jugar con la cabeza", recalcó Carolina Duer.

por R.N.