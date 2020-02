Exclusivo: La historia detrás del infarto de Hadad

El episodio pasó casi desapercibido. Apenas fue una mención en una entrevista con el periodista Luis Novaresio, pero Daniel Hadad tuvo un problema cardíaco a fines del año pasado. Fue en noviembre. Una noche, mientras dormía en su departamento de Palermo, una presión muy fuerte en el pecho lo sacó del sueño. Se levantó exaltado. Transpiraba. Fue hasta el living y se sentó en el sillón esperando hasta que se le pase. No quería despertar a Viviana, su esposa. Era de madrugada y cada segundo parecía una hora. Estaba asustado y solo pensaba en una cosa: no era momento para morirse. De un momento para el otro, decidió no esperar más y volvió a la habitación para despertar a Viviana. Le pidió que se pusiera algo rápido y lo llevara hasta el Sanatorio Los Arcos que queda a pocas cuadras de su casa.

Apenas ingresó, lo internaron y le hicieron un cateterismo pensando que tenían que desobstruir una arteria. El médico sospechaba que se trataba de un trombo, pero al avanzar con el catéter descubrió que estaba frente a otra cosa. Se trataba de un vasoespasmo, una contracción de una de las arterias coronarias que se puede producir por tres factores: frío muy fuerte, un susto repentino o estrés crónico.

A los pocos días, Hadad viajó a Nueva York e hizo una consulta con un especialista en corazón llamado Valentín Fuster, un prestigioso médico catalán radicado en Estados Unidos. Allí el médico le dio el mismo diagnóstico que había recibido en Buenos Aires y le recomendó bajar la intensidad laboral y hacer más ejercicio aeróbico.

La única alusión que hizo a este problema de corazón fue en una entrevista con Luis Novaresio en la que dijo: "Tuve un susto, tuve que salir corriendo. Hubo un pequeño problemita, pero no dejó lesiones". El periodista le preguntó qué pensó en ese momento, a lo que Hadad respondió: "Pensé que no quería irme. Pensé que todavía me quedan cosas por hacer".

Luego de este episodio cardíaco, Hadad descansó en Punta del Este, desde donde siguió el día a día de su portal Infobae, que cerró el mes de enero superando los 76 millones de usuarios únicos en la cuenta global, incluyendo infobae América, México y Colombia. En Argentina cerró 2019 como el segundo portal más leído detrás de Clarín. La obsesión de Hadad en 2019 era superar los 75 millones de usuarios a nivel global y arranca 2020 con esa meta cumplida. Hoy está contento, pero le costó un susto grande.