Como midió la vuelta de Baby Etchecopar

Con un equipo renovado, Baby Etchecopar comenzó su nuevo ciclo de "Basta Baby" en la señal de A24. Emilce Bongiovanni, locutora que se desempeña junto al conductor en su segmento radial, y Manuel Adorni, analista y consultor económico, fueron las caras nuevas que acompañan en el nuevo ciclo de Etchecopar. Además, de Mariano Yezze y Carlos González Prieto, que formaron parte del elenco periodístico en las anteriores emisiones.

“Gracias pelado, me cubriste todas mis vacaciones, sos un capo, mantuviste el número, peleaste como un rey, tenés un excelente programa antes que yo, mucha suerte este año. Me encanta que seamos compañeros de laburo”, fueron las primeras palabras de ex "Ángel de la medianoche" en reconocimiento a su colega Esteban Trebucq, quien debutó recientemente con "La Cruel Verdad".

Un refuerzo para A24 tras la salida de Viviana Canosa, antes amiga de Baby y hoy rival directa: ambos ciclos se emiten de lunes a viernes, a las 22 hs. En ese enfrentamiento, la conductora de La Nación + obtuvo 2.5 de rating con la entrevista a María Eugenia Vidal, superando a Etchecopar que consiguió un 1.6, pero prometió dar pelea.

“Hace 3 años tenemos un gobierno de porquería, que es una basura, con un presidente que es un mentiroso, embustero, cínico en algunos casos. Con un cinismo que a mí no me va, y no puedo hacer un programa a esta hora hablando de los pobres, los que tienen hambre, los jubilados, la vuvuzela, porque todo eso lo vivimos", arrancó Baby su tradicional editorial.

"Vengo a ver como salimos de acá, porque ahora se están postulando todos los ñatos, y la verdad no me seduce nadie, ahora vienen con que ‘venimos con un nuevo plan’, pero yo el jueves cumplo 70 años y se me acaba la garantía. No tengo más tiempo para divertirme con nada”, siguió.

Etchecopar apuntó también contra la oposición, resaltando que ninguno se diferencia: “Es un país oxidado, con mentirosos, embusteros, con chorros, con inútiles. Y del otro lado también la oposición con inútiles que dicen que nos van a salvar cuando ellos también se probaron de número 10 y no metieron un gol. Hay que buscar una solución, la única que tenemos es enojarnos. La única solución que tenemos es decir, basta, mano dura”.

En el cierre, el conductor improvisó una payada. Lamentó el traspié en el rating y desafió "mañana que van a poner". La pelea promete cruces picantes en una interna entre canales de noticias que es feroz.