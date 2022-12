Advertencias a Elon Musk para que ponga orden en Twitter

El desembarco del magnate tecnológico Elon Musk en Twitter ha generado un revuelo mundial. El empresario dueño de Tesla y la compañía de vuelos espaciales SpaceX (que provee a la NASA), se definió como un ferviente militante de la libertad de expresión, y bajo esa bandera levantó las prohibiciones que pesaban sobre el ex presidente estadounidense Donald Trump, quien había sido bloqueado por la plataforma tras la toma al Capitolio en Washington, aludiendo que el ex mandatario no hacía más que promover los disturbios y el ataque contra la democracia.

Desde entonces Trump ha lanzado su propia red social, Truth Social, y ha rechazado volver a Twitter aunque agradeció el guiño de Musk, que ha enfrentado a la par desde renuncias masivas hasta un fuerte enfrentamiento con Apple, quien amenazó con quitar a la red social del pajarito azul de su canal de descargas de aplicaciones: algo que Musk resolvió en un mano a mano con Tim Cook, Director Ejecutivo de Apple.

Pero los conflictos de Musk y Twitter van más allá. Si las redes sociales ya habían sido el objeto de periódicos debates e investigaciones conducidas por el congreso estadounidense, la última de ellas en septiembre, ahora se suma a la ola la Unión Europea, quien amenaza concretamente a Twitter con multas y sanciones.

Amenaza

La UE ha planteado la posibilidad de una prohibición de Twitter a quien advirtió que debe "aumentar significativamente" los esfuerzos para cumplir con la nueva legislación. Y se le marcó a Musk, que tiene "un gran trabajo por delante" para cumplir con la Ley de Servicios Digitales de la UE, que exige que las empresas de tecnología aborden problemas que incluyen publicaciones abusivas y desinformación. El comisionado de la UE para el mercado interno, Thierry Breton, le apuntó al CEO de Tesla que "Twitter tendrá que aumentar significativamente los esfuerzos para pasar el grado".

“Doy la bienvenida a las declaraciones de intención de Elon Musk de preparar Twitter 2.0 para la DSA”, comprometió Breton. “Me complace saber que lo ha leído detenidamente y lo considera un enfoque sensato para implementar a nivel mundial. Pero también dejemos claro que todavía queda mucho trabajo por delante, ya que Twitter tendrá que implementar políticas de usuario transparentes, reforzar significativamente la moderación del contenido y proteger la libertad de expresión”.Y agregó que Twitter tendría que “limitar la publicidad dirigida, incluida la prohibición de la elaboración de perfiles de usuarios infantiles con fines publicitarios".

Multas

Breton, que se vio cara a cara con Musk en una videollamada, describió el encuentro como una "reunión de trabajo constructiva" con un acuerdo entre ambas partes para realizar una "prueba de estrés" sobre el cumplimiento de la ley a principios del próximo año, y prepararse para una auditoría independiente de la plataforma. El Financial Times informó que Breton le señaló a Musk los castigos por incumplimiento de la ley, que incluyen multas de hasta el 6% de la facturación global -que rondaría los 500 millones de dólares en el caso de Twitter- o una suspensión temporal del servicio si la negativa a cumplir pone en peligro la vida y seguridad de las personas. Pero la UE advierte que la suspensión se dará solo como un “último recurso”.

Musk ha despedido a la mitad de los 7.500 empleados de Twitter desde que compró la empresa por 44.000 millones de dólares en octubre, y se informó que otros 1.200 renunciaron en noviembre después de que les dijo al personal restante que se comprometiera a ser "duro" o se fuera. El jefe de Confianza y Seguridad de la empresa, que supervisó la moderación de contenido en Twitter, también renunció desde la adquisición.

Las salidas, los temores de que Musk relajara las políticas de moderación, y un intento fallido de relanzar el sistema de usuarios verificados, han provocado que un número significativo de anunciantes también congelen sus gastos en la plataforma.

Socios

Mientras tanto, la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, se negó a decir si el Comité de Inversiones Extranjeras en los Estados Unidos (CFIUS) dirigido por el Tesoro estaba realizando una revisión de Twitter.

El mes pasado se informó que CFIUS podría investigar el nivel de inversión no estadounidense en la adquisición de Musk, que incluye el apoyo financiero de inversores de Arabia Saudita, el Príncipe Alwaleed bin Talal; Qatar Holding, que forma parte de la Autoridad de Inversiones de Qatar; y Binance, la plataforma de intercambio de criptomonedas más grande del mundo, cuyo holding está registrado en las Islas Caimán. En una conferencia, Yellen dijo que CFIUS analiza de cerca las adquisiciones e inversiones en empresas estadounidenses por parte de compradores extranjeros que podrían plantear riesgos para la seguridad nacional.

“No comentamos sobre el trabajo que está en progreso. Pero si existen tales riesgos, sería apropiado que CFIUS echara un vistazo”, marcó Yellen, quien tomó partido por Apple en la advertencia Twitter. “Creo que es algo bueno, si Apple está mirando el contenido. La mayoría de las estaciones de transmisión están sujetas a estándares en términos de lo que transmiten al público. Y Twitter realmente no es tan diferente de otras estaciones de transmisión”, apuntó Yellen, quien concluyó: “Es un tipo de control que creo se necesita”