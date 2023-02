Marcelo Figoli: "Yo no necesito comprar nada para sentarme a hablar con un político"

Durante el macrismo hizo su mayor expansión. En 2018, Marcelo Figoli sumó Radio Colonia, FM Blue en sociedad con el Grupo América y también la agencia de noticias NA. En 2019, se presentó en el juzgado que llevaba adelante la quiebra de Radio Rivadavia y presentó un plan de negocios para mantenerla en pie. La programación de Radio Rivadavia se convirtió en un emblema del periodismo anti K, donde alimentar la grieta es parte del negocio. Él, con más elegancia, lo llama “formar audiencia”.

En paralelo, también ganó una licitación para explotar el Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, en pleno barrio de Palermo, donde antes funcionaba el zoológico. Y durante la presidencia de Alberto Fernández, se quedó con otro negocio que estaba en baja, el Parque de la Costa, ubicado en la localidad de Tigre, tierra del massismo. En marzo del 2021, en un acto con el gobernador bonaerense Axel Kicillof y el entonces Presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, se anunció la compra del Parque de la Costa, otro negocio en crisis y que la pandemia terminó de detonar.

Noticias: El Parque de la Costa lo compró por poca plata.

Marcelo Fígoli: Increíble, pero esa es una oportunidad que no podía dejar pasar

Noticias: ¿Ningún político se lo pidió por el conflicto que podía ser cerrar y despedir a los empleados?

Figoli: Al contrario, yo fui a pedirle a los políticos. Hablé con Sergio Massa. Le dije: “¿Les interesa rescatar el Parque de la Costa?”. Le planteé 10 puntos a Sergio y pudimos avanzar en 6 ó 7, que me satisfacían para poder hacer la inversión.

Noticias: Intentó comprar América ¿De dónde salía el dinero?

Figoli: Iba a tratar de liderar un grupo de inversores que me acompañe, que ya lo tenía apalabrado.

Noticias: ¿El grupo inversor es argentino o extranjero?

Figoli: De todo, inversores que por supuesto iban a ser públicos el día de comprar el canal y van a ser públicos cuando compre un canal o haga algo que tenga que ver con una inversión importante. América, empezamos esa negociación y bueno, primero iba a ser la venta de toda la parte, viste que son dos partes, está la de Claudio Belocopitt y la de Vila-Manzano- Hochbaum. Me volvi loco buscando inversores que me acompañen, la verdad que Daniel (Vila) había sido muy generoso en la negociación, me había propuesto una negociación interesante, que a mi me dejaba cómoda la operación. Pero por alguna razón Daniel desistió de vender.

Noticias: ¿No sabe por qué?

Figoli: No. Me dijo: “No creo que sea el momento”. Y bueno, está en todo su derecho.

Noticias: ¿Intentó negociar con Víctor Santa María por Canal 9?

Figoli: No, nunca me senté con Santa María. Alguien publicó eso pero jamás quise comprar, porque creo que Canal 9 tiene un problema a dilucidar en la Justicia, pero nunca hablé con Víctor ni con nadie. Pero estoy buscando hacer un pie en audiovisual nacional, voy a seguir insistiendo, en algún lado voy a entrar.

Noticias: Sus últimas compras le caen bien a la política.

Figoli: La política interviene en todo.

Noticias: ¿Es parte de una estrategia también pensar que eso es un activo, un valor para sus negocios? ¿Que medios le interesan a la política?

Figoli: Yo no necesito comprar nada para sentarme a hablar con un político, los conozco, les vendí artistas a todos los políticos desde Menem a todos los gobernadores de todos lados, le brindé servicios a todo el mundo. No necesito tener nada para sentarme con la política.

Noticias: ¿Tiene amigos en la política?

Figoli: Mirá, es algo que yo me cuestiono de toda la vida. Yo tengo muy buenas relaciones y conozco muchos empresarios que se hicieron amigos de políticos. Yo no me he hecho amigos, no me voy de vacaciones con políticos, no voy a comer a la casa, no vienen a mi casa. Puedo tener una cena, una reunión, más ahora que tengo muchos medios, pero no me he hecho amigos políticos.

Noticias: ¿Con Sergio Massa qué tipo de relación tiene?

Figoli: Me llevo bien.

Noticias: ¿Con Horacio Rodríguez Larreta?

Figoli: Me llevo bien.

Noticias: ¿Con Kicillof?

Figoli: Me llevo bastante bien, no tengo tanta relación porque lo veo poco. Es un político al que respeto mucho. Lo primero que respeto de Axel es su honestidad probada, en todos lados, en todos los corrillos en los que vos hablas, y eso a mi me merece mucho respeto.