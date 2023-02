Pedro Pascal: porqué es el actor “de moda”

Subiendo escalones, a medida que el furor por las series que lo tienen como protagonista crece, la carrera del actor chileno Pedro Pascal está probablemente en su punto más alto. ¿Por qué es el actor fetiche ideal para los contenidos de las plataformas streaming?

Fue Oberyn Martell en “Game of Thrones”, Javi Peña en “Narcos” y Din Djarin en "The Mandalorian”. Ahora encarna a Joe MIllen en la serie de HBO "The last of us".Nacido en Santiago de Chile, llevo a la pantalla con enorme éxito y popularidad a algunos de los héroes de las ficciones más vistas del último lustro. Este meteórico estrellato también viene acompañado por la creciente y consolidada masividad de los contenidos, en su formato serié, en las distintas plataformas.

La adaptación del videojuego "The last of Us", llevado a cabo por los showrunners Craig Mzin y Neil Druckmann para HBO, puso un nuevo peldaño en la carrera de Pascal. Su trabajo fisionómico y performático, sigue siendo un sello en sus participaciones y es un punto esencial en la construcción interpretativa de Joel, personaje principal de la última saga de “zombies”.

En la actualidad, es considerado como el actor latino más relevante en producciones audiovisuales. Mas allá de cuestionables participaciones cinematográficas como su papel del villano Maxwell Lord en el film “Wonder Woman 1984” o su labor en “La gran Muralla”, el artista, de versátil interpretación, formo parte de comedias exitosas como “Kingsman : el circulo dorado”, “The Bubble “y “The Umbearable Weight of Massive Talent”.

Nacido con el nombre de José Pedro Balmaceda Pascal, en 1975, vivió menos de un año en su Chile natal. Su madre Verónica Pascal Ureta y su padre José Balmaceda Riera eran opositores al régimen pinochetista, militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) y familiares lejanos del ex presidente derrocado Salvador Allende. Poco después del nacimiento de su hijo, la familia Balmaceda Pascal obtuvo el asilo político en Dinamarca.

En la década del 80, la familia chilena exiliada emigró al estado texano de San Antonio y, luego, a California. En esa época Pedro Pascal decidió dejar la natación competitiva y dedicarse al teatro. En 1993, se muda a New York para estudiar arte dramático en la Tisch School of the Arts de la Universidad de New York.

Su carrera profesional se inició en series televisivas desde muy joven. Al principio sus apariciones en bolos y en diversas participaciones de reparto figuraba con su nombre legal, Pedro Balmaceda. Pero debido a la dificultad en la pronunciación de ese apellido, lo cambió por Pedro Pascal.

Aunque podría ser también un despegue de su padre: el doctor Balmaceda Riera, médico dedicado a tratamientos de fertilidad, quedó envuelto en un oscuro episodio de embriones congelados sin permiso en la clínica que dirigía con otros dos profesionales, y volvió a Chile, antes de que se concretara su proceso judicial. El médico volvería a Estados Unidos recién en 2022, para declararse culpable de evasión fiscal, y solo quedar libre con el pago de una fianza de 750 mil dólares.

Esa época de cameos y apariciones, antes del furor Netflix, lo llevaron a Pascal a ser parte de series televisivas legendarias como Law & Order, NYPD Blue y Buffy, La Cazavampiros. Su carrera tomó color con su participación en The Mentalist, en el papel de Marcus Pike. Por supuesto, la carta más valiosa la obtuvo cuando David Benioff, showrunner de Game Of Thrones, recibió la audición filmada del chileno con un iPhone y en ese momento supo que había encontrado a Oberyn Martell. La carrera de este artista trasandino recién comienza y promete muchos más éxitos.