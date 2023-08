Viral: las reacciones ante las declaraciones de Dady Brieva en Uruguay

El ex Midachi Dady Brieva debió cancelar algunos de su show en Uruguay tras vender muy pocas entradas en su presentación en el Teatro Maccio de la zona uruguaya de San José. El espectáculo “Súper Dady”, programado para el 15 de agosto, fue postergado por una decisión de la productora Apice, pero algunos medios aseguran que se debió a la devolución de entradas masiva y que solo quedaron 17 tickets para la función. Y se especuló que el motivo fueron los picantes cruces en distintos programas de televisión que el humorista tuvo en el país vecino hace días.

Por su parte, el actor anunció la decisión mediante sus redes sociales y aclaró que se debe a cuestiones propias de la productora. Pero las cancelaciones se extendieron a otros espacios y escenarios de la costa uruguaya. En una entrevista a inicios de 2023 a LAM por América, el Brieva aseguró que cada función le dejaba una “buena suma de dinero” gracias a que se trataba de un monólogo, donde solo se presenta él sin elenco.

Por supuesto, las repercusiones llegaron a Twitter. Uno de los primeros en hacerse eco fue el periodista Eduardo Feinmann. El abogado posteo: “Indeseado en Uruguay. Fue cancelado el show de Dady Brieva en el Teatro Macció”. Aunque se nombra solo ese espacio escénico, se bajarían también la gira por las ciudades de Fray Bentos, Punta del Este, Durazno, Mercedes, Salto, Florida, Melo y San José.

“Por responsabilidad de la productora Ápice, totalmente ajenas a la responsabilidad de Dady Brieva, los shows programados en el interior de Uruguay están suspendidos. Pedimos las disculpas por los inconvenientes causados y se realizará la devolución total de las entradas ya adquiridas a través de Redtickets para todas las ciudades, salvo San José a través de Tickantel”, se comunicó desde la cuenta de Dady Brieva.

"He venido de Uruguay, donde voy a hacer dos funciones que ya tengo llenas. Se levantaron funciones porque hay tantos elencos y tanta oferta que va laburar allá, Uruguay nos abre los brazos a todos los actores y a nosotros nos conviene la entrada porque tiene otro valor allá. Se ha saturado todo por eso. Hay uruguayos laburantes que vienen acá y vienen a comer a lugares carísimos para nosotros. Y la alegría que me da que sean laburantes y la puedan pasar bien. Todo esto es cíclico. Un saludo a todos los uruguayos que vienen acá y la pasan bien" afirmó el ex Midachi y añadió:"Mi presidente dice muchas boludeces, como las han dicho tus presidentes sobre mi país". "Agradezcan que nos va mal para que ustedes puedan vivir bien", remató el humorista.

“Perón era admirador de (Benito) Mussolini y de (Francisco) Franco y abrió la puerta a muchos nazis en la Argentina. ¿No te da un poco de vergüenza?”, consultó el periodista uruguayo Petinatti en el programa “Malos pensamientos” . “Vergüenza es ser ladrón y no llevar nada a casa, pero la verdad que sí”, respondió Brieva y agregó: “Era la conducción política de la época. Tenemos perlitas negras… nos hemos matado entre nosotros también”. Este reportaje se viralizó en las redes sociales, despertando la polémica y el enojo en parte del pueblo uruguayo.

por R.N.