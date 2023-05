Televisión cordobesa en toda la Argentina y Uruguay

Con más de 18 años en los hogares cordobeses, Canal C es uno de los preferidos de quienes habitan suelo mediterráneo y buscan en la pantalla reconocer su identidad y su idiosincrasia. Más de 40 programas de diversas temáticas en alta definición conforman su grilla, pero todos tienen un denominador común: su impronta bien cordobesa.

Su plan estratégico de expansión nacional incluye acuerdos con corresponsales de todas las provincias del país con el objetivo de fortalecer una mirada federal. En este sentido, su expansión territorial se materializa en un estudio televisivo en Capital Federal, que será el puntapié para la apertura de nuevos espacios de transmisión de tv en el resto del país.

Con la nacionalización de su cobertura Canal C Argentina se transforma en el primero gestado en Córdoba y transmitido en las 24 provincias del país más Uruguay llegando a más de 5 millones de abonados. A su vez, se emite en 398 localidades y comunas de la Provincia de Córdoba, convirtiéndose en el canal local con mayor alcance provincial.

José Aiassa, presidente de Canal C Argentina, resalta: “Somos un canal nacido en Córdoba con una identidad bien marcada. Los cordobeses son quienes nos motorizan ya que cada día son más quienes nos eligen para informarse o entretenerse. Poco a poco fuimos creciendo y hoy nos enorgullece tener corresponsales en toda la provincia y en provincias vecinas." Es que en cada hecho noticioso en Córdoba es fácil encontrar un micrófono con la identidad de la empresa televisiva.

Desde hace algunos pocos años, la señal apostó al segmento matutino con programación en vivo. De 7 a 10, con La Mañana del C, conducido por Juan Bernaus, y apoyado en panelistas (entre los que se destaca Germán Negro reconocido periodista gráfico de la provincia). A las 10, Pato a la mañana, un magazine divertido que ameniza la rutina diaria de la semana. El programa es conducido por Raúl "Pato" Fernández, histórico periodista del medio. De 12 a 13, el noticiero diario liderado por Fernando “Turco” Genesir: “Turco al mediodía”. Con su particular mirada “el turco” como le dicen en Córdoba ya se transformó en un clásico para el mediodía de los cordobeses.

Y en el prime time del cierre del día, se luce uno de los programas insignia del canal: “Ida y vuelta”, cuyo fin es interactuar con los televidentes abriendo la pantalla para sus mensajes, videos y opiniones.

Completan el prime time prestigiosos comunicadores cordobeses que son quienes a través de análisis, entrevistas, e informes, desglosan la realidad de Córdoba y del país: Jorge “Petete” Martínez Gustavo Tobi, Fabiana Dal Pra, José “Pepe” Ravalli, Ricardo Fonseca, Carlos Hairabedian.

“Hicimos mediciones que nos posicionan entre los tres canales más vistos en la provincia, lo que nos llena de satisfacción”, expresa Luis Schenone, vicepresidente de Canal C Argentina. Con más de 35 años trabajando en la comunicación masiva, y con el empuje que nos brindan los otros medios que conforman nuestro grupo, Canal C Argentina, materializa un sueño que queríamos cumplir: llevar a Córdoba a todo el país”, acota Schenone. El grupo de medios del que forma parte Canal C Argentina incluye a Canal Showsport, señal deportiva de la provincia y piedra basal del grupo; Radio Showsport, Radio Rock&Pop Córdoba, Radio Rivadavia Córdoba.

por R.N.