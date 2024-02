Solo Max: cómo es la nueva opción streaming que reemplaza a HBO Max

“Estamos permitiendo expandir la marca, en el sentido de incorporar nuevas marcas y nuevas horas de contenidos, y llegar a nuevas audiencias, que quizás no era tan amigable HBO. HBO significa, algo de lo que estamos muy orgullosos, que tiene que ver con la calidad y despojar los límites. Pero, también, para algunos géneros que no están asociados a la marca un nombre como Max nos facilitaba mucho más”, explicó Mariano Cesar, Vicepresidente Senior de Contenidos de Entretenimiento General y Estrategia de Programación, Warner Bros. Discovery, Latinoamérica y US Hispanic, en diálogo con NOTICIAS.

A partir del 27 de febrero, en 39 territorios de América Latina y el Caribe, HBO Max se convertirá en Max, el destino de entretenimiento que reunirá a la audiencia latinoamericana en torno a un catálogo incomparable de contenidos favoritos de los fans, marcas icónicas y nuevas producciones exclusivas. El nuevo catálogo dispondrá de más de 37.000 horas de contenidos, más del doble de la cantidad que se encuentra actualmente en la plataforma streaming.

La expansión de marcas icónicas de Warner Bros Discovery, entre las que destacan HBO, Warner Bros., el Universo DC, Discovery, Discovery Home & Health, Investigation Discovery, Cartoon Network, Discovery Kids, y Adult Swim, viene junto con las franquicias más exitosas de la línea, como Game of Thrones, Harry Potter, The Big Bang Theory, Looney Tunes, Rick & Morty, entre otras. Además, la propuesta de contenidos de la plataforma incluirá la primera venta de exhibición de películas de grandes estudios como Sony Pictures y NBCUniversal, así como eventos en vivo, incluyendo la “Temporada de Premios”.

“MAX va a llegar a mayores segmentos de la audiencia. El cambio nos permite incorporar más horas de contenidos, hay un aumento de más del 50 por ciento en el catálogo y con muchas más marcas que se suman. Dentro de lo cual, HBO va a seguir teniendo un valor preponderante y protagónico”, detalló Cesar, quien se inició en señales reconocidas del espectro televisivo regional como TNT, Retro, ISAT, Space y Uniseries. También tuvo un paso en la producción de series originales, como “Un gallo para Esculapio”, dirigido por Bruno Stagnaro. En 2021, Cesar asumió un nuevo rol como Líder de Programación y Estrategia de Contenidos para streaming.

“Hay fenómenos globales de audiencia, en el que no somos ajenos los latinoamericanos ni los argentinos, los mayores éxitos de HBO como Euphoria o The Last of Us, lo han sido alrededor de todo el mundo. Dentro de los contenidos más esperados, está la segunda temporada de House of the Dragon. Son los contenidos más consumidos en todos lados. Ni hablar, sin irme a los estrenos, los contenidos de librería como Friends o The Big Bang Theory, todos los días son millones de horas que se consumen”, aclaró el directivo de Warner Bros Discovery.

Sin embargo, ciertas particularidades de la audiencia latinoamericana, lo hacen un tipo de espectador único. Mariano Cesar afirmó: “Las novelas es claramente una particularidad latinoamericana. Aunque, hasta ahora, lo hemos tenido con novelas turcas que hemos adquirido y han sido muy exitosas. En el mundo del streaming, creo que nadie había invertido tan agresivamente como nosotros y sabíamos que eso en Latinoamérica iba a hacer la diferencia. Hay un gran segmento de la audiencia que también en el streaming iba a encontrar una forma de consumir novelas. Eso nos lleva a la producción original en Latinoamérica, ya hay dos en producción en Brasil y pronto se anunciará una tercera producción en México”.

“Las series que son sofisticadas, complejas o para un público más adulto, que no tan amigables para todos y que no siempre viajan tanto, en Argentina vemos que generan mucho más interés que otros países de la región”, señaló Cesar y especificó: “True Detective está funcionando muy bien. En muchos países, están empezando por la temporada 1, aunque son todas temporadas independientes, y evidentemente no se conocía. En Argentina, ya están comenzando con la nueva temporada, con lo cual ya la gente sabía que significaba eso. ‘Succession’, es otro ejemplo. Lo otro son los contenidos basados en hechos reales o biografías, más allá que son una tendencia en todo el mundo, pero en Argentina fueron producciones mega exitosas. Uno fue ‘El crimen de María Marta’ y otro fue sobre Bilardo. El cine argentino ha demostrado que ha viajado más que producciones de otros países, como ‘La Extorsión’ y ‘Casi muerta’.

Como adelanto, la flamante plataforma MAX está en pleno desarrollo de nuevas producciones originales realizadas en Latinoamérica. En Brasil, se encuentra en posproducción “Ciudad de Dios”, la continuación del multipremiado film de Fernando Meirelles, en que se retoma las vidas de los personajes de la cinta 20 años después. También en posproducción, se está finalizando el remake de “Como agua para chocolate”, una nueva versión de la novela de Laura Esquivel. Mientras, en producción, se está desarrollando la biopic del genial humorista Chespirito con “Sin querer, queriendo”. En Argentina, está en vista “Felices los seis”, que aborda la temática del poliamor con mayor audacia y humor. Otra producción, dentro del género documental, se adentrará en la muerte de Carlos Menem Junior.

En cuanto a los nuevos planes de suscripción, Max ofrecerá 3 planes para nuevos suscriptores al momento del lanzamiento, cada uno de ellos con opción de pago mensual o anual, opción que contará con un ahorro de hasta 40 por ciento, cuando la suscripción se haga directamente a través de Max. El Plan Básico con Anuncios, en resolución FullHD, que permitirá a los usuarios disfrutar del catálogo de Max a un precio inferior, e incluirá publicidad y se podrá ver contenido en dos dispositivos simultáneamente. La suscripción mensual costará 2.190 pesos más IVA y la anual de 15.990 más IVA al momento del lanzamiento.

El Plan Estándar, también con resolución FullHD, se podrá ver contenido en dos dispositivos simultáneamente. Este plan permitirá realizar hasta 30 descargas de contenidos disponibles para ver sin conexión a internet y la suscripción mensual costará 2.890 pesos más IVA y la anual 20.990 pesos más IVA. Por último, el Plan Platino se podrá ver contenido en cuatro dispositivos simultáneamente. El catálogo estará disponible en resolución Full HD o 4K y con sonido Dolby Atmos, en los contenidos en que esté disponible. También se podrá realizar hasta 100 descargas de contenidos disponibles para ver sin conexión a internet. La suscripción mensual costará 3.490 pesos más IVA y la anual de 24.990 pesos más IVA al momento del lanzamiento.