Viral revival: la previa de los Golden Globes y el polémico discurso de Ricky Gervais

"Alargamos la ceremonia tres horas. Podrías ver la primera temporada de "Afterlife" en vez de ver este show. Es un programa sobre un hombre que quiere suicidarse porque su esposa muere de cáncer y aún es más divertido que esto. Alerta de spoiler, la segunda temporada está en camino, así que al final obviamente no se suicidó como Jeffrey Epstein. Cállense, sé que es su amigo, pero no me importa. Todos ustedes vinieron en su avión privado, ¿verdad?", fue un fragmento del monólogo ácido que Ricky Gervais pronunció en la entrega de los Golden Globes de 2020.

En esos meses, la noticia del suicidio dentro de la cárcel de Jeffrey Epstein estuvo en primera plana de los periódicos y en el ojo de los principales medios internacionales. El financista aguardaba en el Metropolitan Correctional Center el juicio por cargos de tráfico sexual y abuso sexual de menores, cuando su cuerpo fue encontrado en la celda con signos de ahorcamiento. Según varios testimonios, los hechos que se le imputaba al millonario también estaban involucrados celebridades internacionales, personalidades de la política y miembros de la realeza británica.

Debido a la importancia de su siniestra historia, Netflix produjo una serie documental basada en la vida de Epstein titulada Filthy Rich (Asquerosamente Rico). En sus episodios, dirigidos por la documentalista Lisa Bryant, se explicó cómo el broker utilizó su riqueza y su poder para cometer delitos sexuales y mantenerse impune por dos décadas. En las grabaciones, varias víctimas relataron cómo Epstein se aprovechó de que eran adolescentes provenientes de familias pobres para llevar a cabo sus agresiones sexuales.

Esta semana, el fallecido magnate volvió a estar en el foco de atención luego de que se hicieran públicos una serie de documentos relacionados con la demanda presentada por Virginia Giuffre, una de las víctimas del estadounidense. Ella fue tan solo una de las tantas mujeres que demandaron a Epstein, y a su ex pareja, Ghislaine Maxwell, por abusos sexuales, pedofilia y explotación sexual.

Los registros judiciales incluían transcripciones de entrevistas con algunas de las víctimas de Epstein, que contenían recordatorios de las figuras y celebridades que el fallecido mantuvo relación a lo largo de su vida. Entre ellos se mencionaba la pasada amistad del financista con el expresidente Bill Clinton, quien no ha sido acusado de ningún delito, y del príncipe Andrés, del Reino Unido. Este último, había llegado a un acuerdo en una demanda que lo acusaba de haber tenido sexo con Giuffre, cuando la mujer era menor de 18 años y eran recibidos por Epstein.

En todo este contexto, volvió a viralizarse el discurso del humorista británico Ricky Gervais. Más aún, al conocerse que la entrega de los Golden Globes se realizarán en el Beverly Hilton de Los Ángeles, el próximo 7 de enero, a las 22 hs de Argentina. La transmisión en vivo de la octogésima primera entrega de los galardones se podrá ver en vivo por TNT y HBO Max. Una hora antes, la audiencia podrá disfrutar también de una cobertura especial del paso de las celebridades más influyentes por la alfombra roja. Para satisfacción de varios famosos e influyentes personalidades, el host del evento no va a estar a cargo del creador de la serie de The Office, sino del comediante Jo Koy que traerá todo su encanto y saludable humor.

En esta oportunidad, la premiación tuvo un mayor número de jurados: 300 personas en 75 países. Warner Bros Discovery fue la compañía de medios que recibió más reconocimientos, con 35 nominaciones entre HBO, HBO Max, Warner Bros. Televisión y Warner Bros. Motion Picture Group. Entre ellas, se destacan 17 nominaciones para HBO Channel y HBO Max, así como la película "Barbie" y la serie "Succession" como las producciones más nominadas, con nueve nominaciones cada una, liderando sus categorías.