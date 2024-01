Javier Milei cuidando el arco: la defensa de Filliol

”Si hablamos de históricos, ¿cuál arquero argentino no podría faltar en esta imagen?”, fue el cuestionario de TNT Sports sobre arqueros emblemáticos del fútbol argentino. De todas las opiniones, una de las respuestas sorprendió a los usuarios de la red social que participaban en la propuesta del medio. En mayúscula, el presidente de la Nación, Javier Milei, contestó el cuestionario: “UBALDO MATILDO FILLOL”.

El presidente agregó que había terminado una reunión, y que pasaba a ver las noticias por X, y entonces se topó con la encuesta. Es sabido el pasado deportivo de Milei como arquero en las inferiores de Chacarita Juniors, que también se vincula con su pasión futbolera por Boca Juniors. Una notable contradicción, ya que Fillol fue el histórico arquero de River Plate.

Sin embargo, no todo termino allí, un usuario posteó una solicitada política del año pasado en el que el 'Pato' Fillol encabezaba una lista de futbolistas y exfutbolistas que apoyaron la candidatura de Sergio Massa para presidente. "¿Acaso sus opiniones políticas le quitan mérito a la ENORME CARRERA que ha tenido @ubaldofillol...??? Aunque me dijera que es comunista, no dejaría de ser, desde mi punto de vista, el mejor arquero de la historia", escribió el líder de La Libertad Avanza.

El fanatismo de Milei por Fillol siguió en diálogo radial hoy con "Wake Up" (Delta 90.3), donde contó: “Yo de chiquito lo vi al pato Fillol, la primera vez que lo vi atajar fue en el Mundial 78”. Para luego abordar con Mauro Federico un análisis de la crisis argentina: “Yo no quiero una Argentina con 90 por ciento de pobres y la mitad de indigentes. Por eso estamos trabajando a brazo partido para evitar la crisis y lo estamos logrando”, declaró el presidente, que también aseguró que estaba escuchando la emisora radial en ese momento. “El objetivo es tener un ingreso per cápita 10 veces más alto. La evidencia empírica existe”, aclaró el dirigente libertario y concluyó: “Los partidos duran 90 minutos. Estamos confiados en que el DNU y la ley va a salir adelante”, concluyó.

por R.N.