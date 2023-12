Fátima Flórez: bajo el efecto Milei

El martes 26, a días del nuevo año, la humorista Fátima Florez debutó con su show “Fátima 100%” en el teatro Roxy de Mar del Plata, inaugurando así lo que seguro será la temporada más exitosa de su carrera. Es que la visibilidad que le da ser la Primera Dama de Argentina por su noviazgo con el presidente Javier Milei la hace más federal que nunca y de todos los rincones del país ya buscan su entrada para verla.

En su primera función, aún con una Mar del Plata ocupada al 45% de su capacidad hotelera, la imitadora llenó su teatro e irrumpió con una imitación que, si bien era esperable, nadie se hubiese animado a confirmar. Fue así que, promediando su show, el periodista Marcelo Polino anunció desde el escenario a modo de anfitrión: “Con ustedes, el Presidente de la Argentina, el señor Javier Milei”, y apareció ella caracterizada de su pareja, con una peluca a lo libertario, impecable traje oscuro y la banda presidencial cruzada, al ritmo de la banda de rock La Renga y su canción característica “Panic Show” que entona “¡Hola a todos! Yo soy el león... Por favor no huyan de mí, yo soy el rey de un mundo perdido”. La platea no creía lo que estaba viendo e inmediatamente una marea de celulares comenzó a registrar a Fátima imitando todos los gestos de Milei, videos que se hicieron virales una vez terminado el show.



Juntos. Si bien Milei había prometido en la mesa de Mirtha Legrand que iría a ver a su novia el miércoles 27 de diciembre, los ánimos caldeados de la CGT por la publicación de su DNU hicieron que la visita se postergara para el viernes 29 o en su defecto el 2 de enero. Entonces sí, el mandatario podrá ver cómo entre medio de las imitaciones de Susana Giménez, Cristina Kirchner, Carmen Barbieri y María Eugenia Vidal, aparece él con su trompita, sus pulgares hacia arriba y sus latiguillos “o sea”, “digamos” y “¡viva la libertad, carajo!”.



En su performance mileista, Fátima acudió a todos los parafraseos del Presidente y con tono rasposo de voz y ante algún que otro vitoreo del público, recitó: “El liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, la libertad y la propiedad. ¡Viva la libertad, carajo!”. Acto seguido, se tentó y por unos segundos volvió a ser ella, momento en que demostró no estar muy convencida de lo realizado, pero ante la aprobación del público continuó con el paso de comedia: “En mi Gobierno, los peluqueros van a atender gratis, porque el que corta no cobra”, y el ya clásico “no hay plata, no hay plata, no hay plata”.