Rejuvenecimiento vaginal: la intervención a la que se sometieron Yanina Latorre y otras famosas

En la última semana, la panelista Yanina Latorre confesó en su programa "LAM" que se había realizado una intervención quirúrgica llamada comúnmente “rejuvenecimiento vaginal”. Si bien el tema fue tratado de manera irónica y orientado hacia la sexualidad de la actual mujer de Diego Latorre, este tipo de cirugías también conllevan a resolver algunas cuestiones muy comunes en las mujeres mayores de 40 años o menopáusicas con atrofia vaginal, problemas de resequedad e incontinencia.



De esta forma, la angelita más urticante del clan De Brito sostuvo, entre risas y chicanas: “No es un chivo. Me costó 700 dólares. Pero me lo hice para prevenir. A partir de los 40 empiezan las disfunciones y está bueno anticiparse a cualquier síntoma. No dolió porque te ponen anestesia. Es como un rejuvenecimiento de la cara pero en mi zona íntima”. Y sobre el procedimiento detalló: “Fueron quince minutos. Sentí un calorcito como el láser que te pasan por la cara y nada más. En menos de una semana ya podés tener actividad sexual normal”.



Otra famosa que se lo hizo a mediados de año fue Jésica Cirio, justo después de su conflictiva separación de Martín Insaurralde. Y lejos de mantener el duelo tras el escándalo político que causó el Yategate, la conductora de “La Peña de Morfi” detalló: “La intervención que me hice es muy importante ya que todas las que hemos tenido familia tenemos afectado el piso pelviano. Esto puede traer como consecuencia una leve incontinencia de orina. Yo me lo hago una vez por año”. Cirio detalló todo su tratamiento en su Instagram, dando el nombre de su doctor de cabecera, por lo que se supone que el pago fue un canje publicitario.



Palabra autorizada. La ginecóloga y obstetra Ariana Santillán explica: “Existen diversas tecnologías que pueden ser aplicadas a la restitución de la vulva y la vagina. Es fundamental una evaluación ginecológica previa y analizar la mejor opción ya que cada mujer es diferente. Este tipo de operaciones pueden ser indicadas para tratamientos como el de la micosis vulvovaginal, condilomas o verrugas por el virus de HPV, infecciones recurrentes de la glándula de Bartolino, y el más frecuente e incómodo, síndrome genitourinario de la posmenopausia. La recuperación es rápida y los resultados más que satisfactorios. Al momento no hay cobertura de obras sociales y los costos son a partir de los 100 dólares”.



Si bien es una práctica común entre las mujeres, los casos más resonantes son los de la farándula. La argentina pionera fue Alejandra Pradón, en el 2006. A ella le siguieron Adriana Aguirre, Vicky Xipolitakis y Adabel Guerrero, quien tras operarse aseguró sentirse “nuevamente virgen”. A nivel mundial, las precursoras en esta regresión estética fueron Kim Kardashian y Paris Hilton.

Galería de imágenes