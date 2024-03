Cuáles son las 20 películas más pochocleras del 2024

Con los Oscar ya en el espejo retrovisor, arranca formalmente el año para el cine. Y la pelea por la taquilla en salas, conjuntamente con la puja en las plataformas, será en 2024 la más intensa desde la pospandemia. Llegarán un montón de películas, incluidas algunas que se retrasaron debido a las huelgas de Hollywood.

“Ghostbusters: Frozen Empire”, “Kung Fu Panda 4”, “Inside Out 2”, “Godzilla x Kong: The New Empire” y “Kingdom of the Planet of the Apes”. Y si de superhéroes y cómics se trata, habrá muchas opciones: “Deadpool 3”, “Venom 3” y “Joker: Folie a Deux”, solo por nombrar algunas. Los fanáticos del terror también tendrán toneladas de sustos, incluidas las secuelas “A Quiet Place: Day One”, “Saw XI” y “Terrifier 3”. Y los cineastas notables se suman a la mezcla, con George Miller al frente de “Furiosa: A Mad Max Saga”, y Lee Isaac Chung, en el revival de “Twisters”.

Secuelas

Acaba de estrenar la segunda parte de “Dune”, y la secuela de Denis Villeneuve continúa el viaje de Paul Atreides (Timothée Chalamet) mientras se embarca en una guerra de venganza contra aquellos que destruyeron a su familia. Y a Chalamet se unen Zendaya, Rebecca Ferguson, Javier Bardem, Josh Brolin y Stellan Skarsgård, en un elenco notable para una de las películas épicas del año. No la única.

El listado es largo: incluye a “Godzilla x Kong: El nuevo imperio”, en la que el gorila gigante y el monstruo japonés se unen para enfrentar una nueva amenaza; y “El Reino del Planeta de los Simios”, que se desarrolla varias generaciones después de la muerte de César, con los simios ahora como especie dominante.

En el lote de los superhéroes están “Veneno 3”, en la que Tom Hardy regresa como Eddie Brock/Venom; y “Deadpool 3”, con Ryan Reynolds retomando su papel principal en la secuela que lo reunirá con Wolverine, el personaje interpretado por Hugh Jackman en la saga X-Men.

Y el terror trae la segunda parte de Smile (la estrella de “Aladdin”, Naomi Scott, se encuentra entre los miembros del elenco); “Terrifier 3”, en la que David Howard Horton interpreta al payaso espeluznante; y “Saw XI”, que regresa con su undécima entrega en un período de veinte años.

Párrafo aparte para “Bad Boys”, en la que Will Smith y Martin Lawrence se reunirán para la cuarta entrega de la serie de acción, que servirá como secuela de “Bad Boys for Life”, que recaudó 426,5 millones de dólares en la taquilla mundial

Precuelas

Si de aliens, terror y suspenso se trata, una saga brilló en el último lustro: “Un lugar tranquilo”. Lupita Nyong’o navega por los primeros momentos de la invasión extraterrestre en la ciudad de Nueva York. Y Emily Blunt vuelve como productora en esta precuela que se llama justamente “Día uno”, y describirá los orígenes del mundo postapocalíptico.

Y de “Día uno” a simplemente “Uno”: Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, Keegan-Michael Key, Jon Hamm, Laurence Fishburne y Brian Tyree Henry son algunas de las estrellas que completan el reparto de “Transformers: One”, del director Josh Cooley, que se desarrolla en Cybertron, de donde provienen los Autobots y Decepticons.

Hemsworth hace la voz de Optimus Prime, y es también uno de los protagonistas de “Furiosa: Una saga de Mad Max”, la precuela de “Mad Max” de George Miller. Anya Taylor-Joy interpreta a la joven Imperator Furiosa (la versión más joven del personaje de Charlize Theron), quien arrojada a una horda de motociclistas liderada por el señor de la guerra Dementus (Hemsworth), debe encontrar el camino de regreso a casa.

Y por último, una precuela animada: “Mufasa”. Esta precuela del remake fotorrealista de 2019 explorará el origen del “Rey León” original, centrándose en la relación con su hermano, el villano Scar.

Revivals

Escrita por Tina Fey. la “Mean Girls” de 2024 no es exactamente una nueva versión de la icónica película original de 2004, sino una adaptación del musical de Broadway que se estrenó en 2018. Aún así, presenta gran parte de la misma historia, solo que con canciones: Cady (Angourie Rice) ingresa al mundo desconocido de la escuela secundaria, solo para ser arrastrada por “las plásticas”, el círculo de la abeja reina Regina George (Renée Rapp).

Y en mismo tono de comedia, pero con toques de acción, la estrella de “Barbie”, Ryan Gosling, regresa en una adaptación cinematográfica de la serie de los años 80 “The Fall Guy”.

Más acción habrá todavía en “El Cuervo”, que se reinicia con esta quinta entrega protagonizada por Bill Skarsgard. Y Rupert Sanders dirige la película de superhéroes sobrenaturales que lleva mucho tiempo en proceso.Finalmente, en una esperada confluencia, Jackie Chan y Ralph Macchio unen fuerzas en “The Karate Kid”: Macchio regresará como Daniel LaRusso, la estrella de la trilogía original que comenzó en 1984, y Chan retomará su papel como el Sr. Han, el maestro de kung fu inspirado en el Sr. Miyagi de la remake de 2010 con Jaden Smith.

Esperadas

“Joker: Folie a Deux”, verá a Lady Gaga unir fuerzas con Joaquin Phoenix en la continuación de “Joker” de Todd Phillips. El thriller musical presenta a Gaga como Harley Quinn, mientras que Phoenix retoma su papel principal como el comediante fallido convertido en criminal.

“Alien: Romulus”, en tanto, es una entrega independiente de la famosa saga, que tendrá lugar entre los eventos de “Alien” (1979) y “Aliens” (1986). Protagonizado por Cailee Spaeny, el thriller de ciencia ficción será dirigido por el uruguayo Fede Álvarez (responsable del reboot de “Posesión infernal” y el thriller “No respires”).

Eddie Murphy regresará en tanto para la tan esperada cuarta película de la popular franquicia “Beverly Hills Cop”: llegará a Netflix unos 30 años después del estreno de “Beverly Hills Cop III” en 1994 (Joseph Gordon-Levitt y Kevin Bacon se unirán a la franquicia como recién llegados).

Tim Burton volverá para dirigir la continuación de su clásico de culto de 1987 “Beetlejuice”, con Michael Keaton como el excéntrico fantasma. Winona Ryder y Catherine O'Hara repiten, y Jenna Ortega (Merlina) se une al elenco como la cara nueva en la franquicia.

Ridley Scott tiene lista la esperada secuela de “Gladiator”, ganadora del premio a Mejor Película en 2000. Paul Mescal interpreta a una versión adulta de Lucius Verus, el sobrino del depuesto Cómodo (Joaquin Phoenix), y el notable reparto incluye a Denzel Washington y Pedro Pascal entre otros.

Finalmente, el talentoso Lee Isaac Chung se prepara para revivir “Twister”, la película de 1996 protagonizada por Helen Hunt, Bill Paxton, Cary Elwes y Philip Seymour Hoffman, como un grupo de científicos que intentan predecir el tornado más poderoso en décadas. Los detalles de la trama son un secreto, pero Universal la ha descrito como “un nuevo capítulo” de la original.

por R.N.