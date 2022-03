El regreso de Broadway y la necesidad de dejar la pandemia atrás

Ahora que Ómicron está en declive, el optimismo de Broadway va en aumento. Después de una temporada invernal llena de baches, con pausas y cierre de espectáculos debido a la variante de COVID altamente contagiosa, hay signos de recuperación en la industria del teatro de Nueva York, y los productores se muestran cada vez más optimistas sobre la promesa de una primavera que haga florecer la taquilla. “En este momento, creo que cuanto más ruido pueda hacer Broadway, mejor”, reclama James Nederlander, de la productora dueña de nueve teatros en Broadway, y artífice del musical protagonizado por Billy Crystal, “Mr. Sábado por la noche".

Como otras plazas teatrales, la meca neoyorquina apuesta justamente a grandes estrellas y títulos consagrados para el regreso del público a las salas. Es el caso de la ostentosa reposición de “Funny Girl”; la ganadora del Pulitzer -aclamada por la crítica- “A Strange Loop”, junto con estrellas como el matrimonio de Matthew Broderick y Sarah Jessica Parker en “Plaza Suite; Daniel Craig y Ruth Negga en “Macbeth”; o Laurence Fishburne, Sam Rockwell y Darren Chris en “American Buffalo”, la obra de David Mamet con dirección de Neil Pepe que se presenta en el Circle in the Square Theatre.

“Es un elenco soñado, compuesto por actores talentos y personas maravillosas, que estuvo dos años en espera, y que sostuvo con paciencia, amor y devoción, la posibilidad de poder hacer finalmente elabora”, explica Diego Kolankowsky, el productor argentino ganador del Tony que se apunta detrás de “American Buffalo”.

“Me sentí cómodo con este diálogo porque comencé con el proyecto hace dos años. Tuve todo el tiempo para trabajar en eso porque, con el cierre de Broadway y la pandemia, nuestra apertura se retrasó. Esta obra realmente cambió el teatro y es una que siempre quise hacer”, refrenda Laurence Fishburne, que conquistó a Broadway con esta obra en la que lo acompañan dos estrellas premiadas con el Oscar y el Globo de Oro.

Regreso

Marzo y abril suelen ser época de reactivación para Broadway, que en el pasado también registró bajas ventas en enero y febrero. Pero en 2022, los ingresos brutos y la asistencia en Broadway crecieron nuevamente, alcanzando el 92% de la capacidad la semana que finalizó el 27 de febrero, con ventas totales por 23 millones de dólares en 19 espectáculos. Signo de una plaza que priorizó las grandes producciones: menos y mejor.

“Este regreso repleto de producciones exquisitas, y con una primera línea de actores y productores al frente, son prueba de la victoria del arte por sobre la tragedia”, celebra Kolankowsky, asociado también a otro éxito: “Beetlejuice”, versión musical del film que en 1988 dirigió Tim Burton, con Michael Keaton en el protagónico.

El musical que bajó el telón cuando el cierre de Broadway se extendió más allá de su fecha original, es justamente uno de los hits de esta reapertura. “Beetlejuice” se presentará en el Marquis Theatre a partir del 8 de abril, dirigido por Alex Timbers sobre partitura original de Eddie Perfect y libro de Scott Brown y Anthony King.

Y cuenta la historia de Lydia Deetz, una adolescente obsesionada con “estar muerta” que aterriza en una casa embrujada por una pareja recientemente fallecida, por supuesto Beetlejuice: un demonio encantador con ganas de vivir. Una obra visual y fascinante que ya recibió ocho nominaciones a los Premios Tony 2019, incluida una nominación a Mejor Musical. Metáfora de un Broadway decidido a exorcizar sus demonios postpandémicos y volver con éxito.

Lo mejor

“En calidad de producción y en calidad creativa, Broadway puso lo mejor de sí para afrontar este regreso histórico”, apoya en sintonía Kolankowsky, el productor argentino que ya realizó "Once on this island", ganadora del Tony a la mejor reposición, y "Spring Awakening". Y apuesta a la vuelta del público, neoyorquinos y turistas, a los espectáculos: “El mundo post pandemia todavía no brilla, pero le toca a Broadway aportar esa luz, no solo en las marquesinas”, marca. Una luz que encienda el corazón de una industria que se espera vuelva a mover millones.

“Tenemos una ocupación de más del 80% de las butacas. Estamos de regreso”, celebró asimismo la presidenta de la Liga de Broadway, Charlotte St. Martin. Broadway reabrió oficialmente en septiembre de 2021, y se ha acelerado desde entonces. Actualmente hay 19 espectáculos en Broadway, y 16 más están programados para inaugurar pronto. “Existe una enorme sensación de optimismo, porque tenemos 16 espectáculos que se estrenarán en marzo y abril”, coincidó St. Martin.

Broadway jura que su temporada 2022-23 será “Simplemente la mejor”, como se titula el hit de Tina Turner, cuyo musical “Tina” girará por EE.UU., junto a otros éxitos probados de taquilla: el mismo “Beetlejuice”; “Jagged Little Pill”, con música de Alanis Morissette; el clásico de Harper Lee , “Matar al ruiseñor”, reversionado por el ganador del Oscar, Aaron Sorkin; “Chicas malas”, un éxito de la pantalla chica; y cerrando con “Annie” y “Hairspray”, que se presentarán en el Dolby Theatre de Hollywood.

por R.N.