Cómo logró Broadway recuperar el aforo del 100%

Las marquesinas de Broadway vuelven a brillar. Después de 18 meses de silencio y oscuridad, las melodías de los musicales resuenan, las luces encandilan a nativos y turistas, se levantan los telones y es el momento de volver a soñar.

Lockdown

El 12 de marzo de 2020, con 31 espectáculos en cartel y 8 nuevas producciones en fase de preestreno, los teatros de Broadway cerraron sus puertas debido a la pandemia de coronavirus. El corazón de Manhattan dejó de latir. Pese al deseo y la necesidad de la industria por reactivarse y volver a las tablas, los escenarios se mantuvieron vacíos.

Esto implicó desempleo y pérdidas millonarias para la economía de Nueva York: decenas de miles de personas trabajan directa o indirectamente en el circuito teatral que es además uno de los principales atractivos turísticos de la Gran Manzana.

“Con casi 97.000 trabajadores que dependen de Broadway para su sustento, y un impacto económico anual de 14.800 millones de dólares para la ciudad, nuestros miembros están comprometidos a reabrir tan pronto como las condiciones nos lo permitan”, expresó en su momento Charlotte St. Martin, presidenta de la Liga de Broadway, organización que agrupa a 41 teatros históricos neoyorquinos.

Y el día llegó. Parafraseando la canción final de “Los Miserables”: “hasta en la noche más oscura amanece el sol, hay un mañana que vivir y el futuro empieza hoy”.

Hace unas semanas se anunció la reapertura de las salas teatrales, y las entradas ya están a la venta. “Hamilton”, en el Richard Rodgers Theatre; “Wicked”, en el Gershwin Theatre; “The Lion King”, en el Minskoff Theatre; y “Chicago”, en el Ambassador; cuatro de los musicales más exitosos de Broadway, subirán el telón el 14 de septiembre.

“Six” debutará el 17 de septiembre, al igual que “American Utopia”, la creación de David Byrne. “Come From Away” reestrena el 21, “Moulin Rouge” el 24 y “Aladdin” el 28. “Ain't Too Proud - The Life and Times of the Temptations”, reanudará sus funciones el 16 de octubre; “Mrs. Doubtfire”, el 21. “The Phantom of the Opera” volverá a magnetizar al público el 22 de octubre. Y el ganador de premios Tony, Grammy y Emmy, Hugh Jackman, hará su esperado regreso a Broadway el 20 de diciembre como el profesor Harold Hill en el clásico de Meredith Willson, “The Music Man”.

Reapertura

Ya se empezó a palpitar el fenómeno teatral desde el 4 de agosto con el preestreno de la obra “Pass Over”, dirigida por Danya Taymor, en el teatro August Wilson, con el total de sus localidades habilitadas, al igual que harán el resto de los teatros.

Tal como informó el 5 de mayo el gobernador de New York, Andrew Cuomo, a través de su cuenta oficial de Twitter: “Los espectáculos de Broadway estarán listos para abrir el 14 de septiembre al 100% de su capacidad. Broadway es una parte importante de la identidad y la economía de nuestro estado, y estamos encantados de que las cortinas se levanten nuevamente.”

Ariel Stolier, director del Paseo La Plaza, quien ha trabajado en producciones de Broadway como el estreno de Disney “The Lion King” en el año 1999, “Fosse” en el ´98 y “Radio City Christmas Show” en el 2000, se encuentra en Nueva York en estos momentos y desde allí, en diálogo con NOTICIAS, vislumbra el panorama de preestrenos antes de la fecha oficial de lanzamiento de la temporada.

“Disney este fin de semana está haciendo en el teatro New Amsterdam, tres funciones de un espectáculo homenaje a las canciones de sus musicales. Lo hacen para probar la operatoria de funcionamiento de los teatros con los nuevos protocolos laborales y de cuidados sanitarios del público. El musical que protagoniza Bruce Springsteen sí está en cartel, y es una temporada limitada. La gran diferencia principal con lo que sucedió en Argentina es que aquí la reapertura es con el 100 por ciento del aforo autorizado. Es posterior a la de otros países como Inglaterra, España, Australia o Corea, pero van a abrir con el 100 por ciento directamente, porque era necesario para la economía de costos que tienen las obras de teatro en esta ciudad”, expresa Stolier.

Aforo y costos

En ese punto coincide la directora de Go Broadway, Valentina Berger, y productora junto a Carlos Mentasti de “Rent” y el musical “Madres”. También está produciendo en Broadway junto a Ricardo Hornos, “Company” en el Bernard B. Jacobs Theatre, y “The Minutes” en Studio 54, próximas a estrenar.

“Acá al 50 por ciento no dan los números para abrir un musical, por eso tuvimos que esperar a que todos estén vacunados y abrir directo al 100. Además, desde siempre, una obra de teatro en Broadway si está más de tres semanas llenando a menos del 70 por ciento te resignan el contrato, te tenés que ir y entra una obra nueva, porque hay mucha lista de espera para los teatros. Lo que sí se está haciendo por primera vez en la historia es compartir los teatros con diferentes obras, algo que antes era impensado, porque generalmente una obra de Broadway tiene 8 funciones semanales y cada teatro está designado a cierta obra, pero como es mucho más riesgoso el negocio, y ahora porque nadie sabe lo que va a pasar, hay un par de obras nuevas que decidieron compartir el mismo teatro”, cuenta Berger a NOTICIAS.

La inversión inicial para poner en escena un musical standard de Broadway ronda los 12 millones de dólares. Para una apuesta de 30 personas en escena se calcula una inversión de 20 millones. Y uno de los más caros fue “Moulin Rouge”, que precisó de una inversión inicial de 34 millones de dólares. El costo semanal promedio para los musicales es de entre 600 y 800 mil dólares. Y las obras de teatro de texto requieren una inversión inicial de 4 millones de dólares en promedio, y el costo semanal ronda los 400 mil dólares. Las grandes figuras generalmente cobran un fijo más un porcentaje de las localidades vendidas. Mientras que el resto del elenco y el ensamble cobran una suma fija.

Entradas

“Con las grandes figuras se produce un fenómeno peculiar, si vas a WME o a CAA, que son las grandes agencias de talentos, y pedís a un tipo que sea una figura en cine, un Zac Efron, la oferta nunca le llega porque lo máximo que puede ganar en Broadway equivale a un 10 por ciento de lo que hace con una película. Los que hacen teatro es porque les interesa, como Uma Thurman, y fanáticos de Broadway como Hugh Jackman y Kevin Kline, que hacen temporada cada dos o tres años”, confía a NOTICIAS Ricardo Hornos.

“Evita”, con Elena Roger y Ricky Martin, fue el primer trabajo de Hornos como productor en Broadway. Y cosecha tres premios Tony por participar en las producciones de “El curioso incidente del perro a medianoche”, “Ángeles en América” y “Hadestown”, obra que reanuda sus funciones el 2 de septiembre en el teatro Walter Kerr.

En cuanto a los precios de las entradas a nivel general en esta reapertura oficial de la meca del teatro neoyorquino, explica: “La mayoría de los teatros en Broadway ya hace un par de años siguieron el liderazgo de Disney y copiaron el modelo de precios dinámicos. Ya una fila no cuesta toda lo mismo, sino que los primeros cuatro asientos que se venden de la fila seis tienen un valor, luego los otros cuatro valen un poquito más y así. Lo hacen para maximizar el ingreso. Es un tema de mercado. Por lo cual el promedio de precios de entradas va a surgir empíricamente según lo que sea la demanda que hay frente a la oferta”.

Depende del éxito que tenga una obra y de la demanda que haya suben los precios. Y también, como en la Argentina, existen las promociones especiales. “Hamilton” supo vender butacas preferenciales a 10 dólares por la app oficial (mientras la butaca más cara costaba 849 dólares). Jeffrey Seller, productor principal de “Hamilton”, explicó a The New York Times: “Es frustrante para mí, como dueño de un negocio, ver que mi producto está siendo revendido a un precio muchas veces mayor. Por eso subiendo los precios buscamos desmotivar a los revendedores”.

Las entradas han subido de precio y se impone la venta online. Las entradas de “Springsteen on Broadway”, que está en cartel desde el 26 de junio, promedian los 1000 dólares. Y los requisitos para disfrutar de este espectáculo biográfico son estrictos: los espectadores deben estar vacunados con una vacuna aprobada por la FDA y deben mostrar su comprobante de vacunación. De esta manera el entretenimiento está asegurado y la salud también.