Cómo evolucionó la caída en el rating de Marcelo Tinelli

El arranque de Marcelo Tinelli el 17 de mayo lo empató con “MasterChef Celebrity 2” en 18,8 puntos de rating, y “ShowMatch” superó a “Doctor milagro” que marcó 15,3 puntos, según Kantar Ibope Media. Los rumores en El Trece incluso indicaban que el canal del grupo Viacom había rosqueado con la medidora para cerrar un empate. Pero el debut siempre marca un pico y después viene el amesetamiento.

En la primera semana cosechó un promedio total de 13,9 puntos. Pero en la segunda bajó a 11,3 puntos. El promedio semanal de ShowMatch entre el lunes 31 de mayo y el viernes 4 de junio, ya se ubicaba en 10,6 puntos, marcando una fuerte tendencia a la baja. El lunes 7 de junio, el ciclo perforó la barreta de los 10 puntos por una décima: midió 9,9 puntos, por primera vez una cifra de un dígito. Y ese fue también el promedio de ShowMatch esa semana y la siguiente. Y las expectativas de que “La Voz” no replicara el éxito en rating de “MasterChef Celebrity” resultaron incumplidas.

En La Flia, como si se tratara de un equipo de fútbol que no rinde, fueron por refuerzos. Nazarena Vélez, su ex Ariel Pucheta (el cantante de Ráfaga), y Rodrigo Tapari (ex Ráfaga), formarían un triángulo de picanteadas. Y se apunta el actor e influencer Lionel Ferro, en un nuevo guiño al público jóven que tiende a ser esquivo a la televisión abierta.

Pero la caída del rating de ShowMatch no es de un mes: la baja se potenció hace un lustro. En 2016 saltó a 16.9 en el promedio anualizado, cuatro puntos por debajo de los 20.6 de 2015, año en que había repetido el promedio de 2014.

Y hace casi una década también, en 2012, marcó otro peldaño hacia abajo: de 27.4 en 2011 se pasó a 22.2. El 2011 había sido un buen año para el Bailando, formato que arrancó en 2006 con el pase de Tinelli a El Trece, tras un año en Canal 9. Ese ciclo cerraba con 39,8 puntos de rating y era el programa con más audiencia del año en la coronación de Hernán Piquín, hoy jurado. En ese Bailando estaba también Jimena Barón, una vez más: hoy jurado. Una década más tarde, los personajes se repiten. Sus detractores remarcan que no es lo único.

Repetido

La vuelta de Tinelli a la pantalla de El Trece en mayo -después de un año de ausencia: en 2019 había cerrado con un 14.1 de promedio- con la promesa de un refresh en el formato: La Academia no sería solo baile, habría canto, acrobacias circenses, clown, imitaciones y más.

Y se sumaría los viernes, en la noche que Telefe le da descanso a sus realities, el humor con veta nostálgica con la vuelta de muchos de los cómicos e imitadores que se hicieron famosos a partir del VideoMatch original. Con escritorio en el medio de la pista, Tinelli presentaría también cámaras sorpresa, y otros segmentos, recreando los originales.

Así volvió José María Listorti (conductor de “Súper Súper” en Canal 9, con producción de La Flia, señalado por el productor Eduardo Metzger como una copia de su “Clink! Caja”) con “El Insoportable”, junto a Diego Pérez, y las gastadas a famosos en Bariloche (el segmento “Atracción Turística”), como las que hizo alguna vez en El Calafate. También estaban previstas las cámaras ocultas a políticos para otro falso programa (como alguna vez se hizo con María Vázquez), con Luciana Salazar como conductora: se grabaron cuatro episodios pero el proyecto quedó trunco.

Si se vieron las imitaciones a políticos, en el marco del “Politichef”, parodia “MasterChef Celebrity”, a modo de remake de “El Gran Cuñado”, el segmento que fue boom en 2001 cuando Fernando de la Rúa todavía era presidente. Pero “Politichef” llegará pronto a su fin: en La Flia explican que los costos de producción de los viernes triplican los de un envío de La Academia.

Sin embargo, el programa no tiene problemas económicos. La Academia tiene uno de los segundos de publicidad más caros de la televisión de aire a $220.000, y más de 15 menciones diarias de distintas empresas y productos. “Comercialmente estamos bien tenemos y la facturación se mantiene. Las marcas no sólo eligen el programa sino que ese PNT lo haga Marcelo Tinelli”, explican desde La Flia.

Frustrado

En la productora, que mudó este año sus operaciones a los estudios de Don Torcuato, reconocen la frustración -de su líder incluido- por no haber podido poner en práctica todo lo que habian previsto para el 2021. “La producción es más complicada, nos mudamos a Don Torcuato y esto tiene otra logística, no podemos terminar muy tarde, los participantes se quejan por la vuelta, por el micro", cuentan.

Además tampoco llegan con los ritmos. "Esperábamos mucho más de La Academia que terminó siendo mucho baile”, reconocen. El estar en pantalla cinco días a la semana en vivo es otra exigencia extra. En sus mejores épocas Tinelli alternó con otros formatos (“Patinando”, “Cantando”). Y los participantes famosos dejaban el show de a uno o dos por mes. Hoy hay eliminaciones cada 8 días. Lo que los obliga a buscar refuerzos para llegar con el programa hasta fin de año.

Pucheta y Tapari van en esa línea, reforzando además en lo que mejor le rinde a La Academia: las voces de la cumbia. Ángela Leiva y Karina “la Princesita” son las estrellas más traccionantes del programa. Y se espera que los ex “Ráfaga” funcionen como contrafiguras, en un guiño al público femenino, el target principal de ShowMatch: mujeres de más de 45 años de niveles socioeconómicos medios y bajos.

La frustración se extiende también a los problemas y restricciones que impone la pandemia. Desde los 156 testeos diarios (destacan que “La Voz” en oposición grabó hasta 10 programas en una jornada, que se filmó íntegro en un mes, y que se ve a los jurados dos semanas en pantalla con la misma ropa), y la imposibilidad de tener público, algo con lo que el conductor jugaba para enriquecer el show. “El programa tiene varios condimentos, y creemos que el 50% de esos condimentos era el público en vivo. Donde antes había 400 personas, hoy hay dos bomberos con barbijo”, marcan.

Finalmente, parte de la brecha que los separa de sus competidores podría aducirse al rating heredado. Señalan que en frente arrancan con 15 puntos y que quien los precede les entrega 5.8. Que escalan hasta los 13, que “todavía hay mucha gente que se suma a la pantalla de El Trece para ver a Marcelo”.

por R.N.